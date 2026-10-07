FGR investiga a abogados por presunto fraude procesal contra grandes empresas

De acuerdo con información publicada por Proceso, la FGR atrajo una investigación que anteriormente realizaba la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el posible delito de fraude procesal. La indagatoria involucra a despachos particulares a los que se atribuye un esquema basado en la presentación de demandas laborales con información presuntamente falsa.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de abogados señalada por utilizar litigios laborales para presionar a grandes empresas a alcanzar acuerdos económicos extrajudiciales, bajo la amenaza de solicitar el embargo de sus cuentas bancarias.

Según la carpeta de investigación citada por el medio, el mecanismo consistiría en utilizar documentos apócrifos para modificar perfiles profesionales y hacer pasar a una persona como trabajador de empresas de alto perfil, aun cuando no existirían registros oficiales de esa relación laboral.

Las demandas habrían incluido salarios, condiciones laborales y montos reclamados elevados con el propósito de fortalecer las pretensiones de los demandantes durante los procesos judiciales.

INVESTIGACIÓN SEÑALA PRESUNTA SIMULACIÓN DE RELACIONES LABORALES

Uno de los casos incluidos en la investigación corresponde a un litigio iniciado en 2007 contra Grupo Herdez y otras empresas, entre ellas Grupo Modelo, Compañía Mexicana de Aviación, Barcel y Jugos del Valle.

El procedimiento fue promovido por el despacho Cavazos Flores, propiedad de Humberto Cavazos Chena, a nombre de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien se presentó como extrabajador y afirmó haber sido despedido injustificadamente.

Según la declaración de Irene “L”, una abogada que trabajaba en el despacho y que hasta ahora sería la única persona vinculada a proceso en este caso, la estrategia jurídica fue diseñada por Cavazos Chena.

La declaración fue rendida el 11 de septiembre de 2025 ante el Ministerio Público, mientras Irene “L” se encontraba en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. En ella afirmó que Cavazos Chena le habría indicado cómo llevar el expediente 578/2007.

La abogada también declaró que entrevistó a Colín Huerta y que este le habría reconocido que nunca trabajó para las empresas demandadas, sino que se desempeñaba como chofer.

Irene “L” sostuvo que, pese a haber expresado sus dudas sobre la legalidad del procedimiento, continuó trabajando en el expediente por instrucciones de su superior y por temor a perder su empleo.

DEMANDA RECLAMABA SALARIOS Y PRESTACIONES

En la demanda, Colín Huerta afirmó que había comenzado a trabajar para las empresas el 26 de agosto de 2002 y que percibía un salario mensual de 90 mil pesos, además de prima vacacional y aguinaldo.

También sostuvo que había desempeñado simultáneamente el cargo de director general de las empresas y reclamó su reinstalación, salarios caídos, indemnización y otras prestaciones.

El demandante aseguró además que no había tomado vacaciones ni recibido la prima vacacional correspondiente, y que el 27 de marzo de 2007 se le informó mediante correo electrónico que debía entregar su puesto para posteriormente negociar su salida.

Asimismo, señaló que las empresas no lo habían inscrito ante el IMSS, el Infonavit ni el SAR.

De acuerdo con la información del caso, prácticamente todas las empresas demandadas, incluido Grupo Herdez, fueron absueltas de las prestaciones reclamadas. La excepción fue Business Anti-Smuggling Coalition, AC, que fue condenada al pago de 51 mil pesos.

TRIBUNAL ORDENÓ REPONER PROCEDIMIENTO CONTRA GRUPO HERDEZ

El proceso contra Grupo Herdez tuvo posteriormente una nueva etapa luego de que el despacho promoviera un amparo identificado con el expediente 23/2012.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo ordenó reponer el procedimiento, al considerar que varias subsidiarias de Grupo Herdez no habían podido ser llamadas a juicio en el domicilio señalado por el demandante.

La resolución permitió que Colín Huerta señalara nuevos domicilios para realizar las notificaciones y que fueran admitidas sus pruebas.

En la reposición del procedimiento, el 14 de agosto de 2014 se modificó la versión de la relación laboral para señalar que Colín Huerta había sido asesor de Grupo Herdez y sus subsidiarias, de acuerdo con la declaración de Irene “L”.

Para respaldar esa versión, fue presentado como testigo Emilio Mahuad Gantuso, quien sí había trabajado para Grupo Herdez.

Irene “L” declaró que Cavazos Chena, Colín Huerta y Mahuad Gantuso se habrían puesto de acuerdo para que este último declarara que Colín había sido su jefe en Grupo Herdez.

La declaración de Mahuad Gantuso fue presentada durante una diligencia realizada el 25 de enero de 2016. Según la investigación citada por Proceso, su testimonio fue utilizado para acreditar la relación laboral y posteriormente sustentar un laudo contra Grupo Herdez.