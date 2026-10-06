Pagó 69.4 millones ‘El Señor de los Buques’ en sobornos a aduanas para traficar combustible a México

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    Pagó 69.4 millones ‘El Señor de los Buques’ en sobornos a aduanas para traficar combustible a México
    Registros entregados a la FGR por un testigo colaborador detallan pagos por 24.8 millones de pesos en 2024 y 44.6 millones en 2025 para facilitar el ingreso de combustible ilegal. VANGUARDIA

Testigo reveló a la FGR que Roberto Cantú repartió 69.4 millones de pesos en sobornos a funcionarios y aduanas para el contrabando de combustible desde Texas a México

Entre 2024 y 2025, Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, pagó 69.4 millones de pesos en sobornos y “honorarios” a funcionarios de distintas dependencias y particulares que le permitieron introducir al País millones de litros de hidrocarburos de contrabando.

Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown, es acusado de participar en la posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, a través de su sociedad con la empresa Mefra Fletes, compañía dedicada al traslado de hidrocarburos de Texas.

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Actualmente prófugo, su apodo “El Señor de los Buques” deriva de su presunta participación en una estructura que utilizaba buques tanque para introducir combustible a México.

Héctor Manuel Portales Ávila, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República ( FGR ), entregó a la dependencia una relación de los pagos que especifica que en 2024 repartieron 24 millones 807 mil 800 pesos y en 2025 un total de 44 millones 658 mil 400 pesos, de acuerdo con información ministerial.

El empresario refirió a la Fiscalía que la pieza clave de “El Señor de los Buques” en la relación con los puertos y agencias aduanales era Osvel Tudón Rojas, quien además coordinaba los embarques que el grupo traía desde Estados Unidos y recolectaba el dinero que repartía en los sobornos.

Si bien Tudón fue detenido por la Marina el mes pasado en Tampico, a las pocas horas quedó en libertad porque no tenía una orden de aprehensión. Se desconoce si también llegó a un acuerdo de colaboración con las autoridades, como es el caso de Portales.

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Grupo REFORMA publicó ayer que, según autoridades, Matamoros es la ciudad por donde más se trafica combustible por la frontera de Tamaulipas y el principal operador de huachicol en ese cruce es Blanco Cantú.

El Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz “El Capitán Sol”, detenido el pasado viernes en Zapopan, Jalisco, estaba coordinado con Tudón para hacer llegar dichos pagos a los marinos que administraban la aduana .

Según Héctor Portales, del 19 de septiembre al 4 de diciembre de 2024, Blanco Cantú pagó 5 millones 383 mil 800 pesos a la Agencia Aduanal Benito Abad y Compañía, cuyo dueño del mismo nombre hoy es prófugo de la justicia.

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