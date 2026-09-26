$!FGR niega tener bodega con restos humanos sin protocolos y responde a reporte de Latinus

La Fiscalía General de la República (FGR) negó que mantenga una bodega con restos humanos almacenados sin protocolos de custodia, luego de que el portal Latinus difundiera un reporte sobre presuntas deficiencias en el resguardo de indicios relacionados con investigaciones de personas desaparecidas y fosas clandestinas. A través de un comunicado, la FGR aseguró que la información publicada sobre una supuesta bodega prácticamente abandonada es falsa y explicó que el espacio señalado corresponde a una Osteoteca del Centro Federal Pericial Forense.

FGR ASEGURA QUE LOS RESTOS ESTÁN EMBALADOS Y REGISTRADOS La institución señaló que la Osteoteca está estructurada para almacenar indicios en reducción esquelética y cuenta con espacio destinado específicamente para ese propósito. De acuerdo con la Fiscalía, los indicios que se encuentran bajo resguardo están embalados, rotulados y marcados con el número de control interno correspondiente. También afirmó que mantienen un orden dentro del área de almacenamiento. La FGR añadió que cada indicio cuenta con un Registro de Cadena de Custodia para garantizar su trazabilidad durante las distintas etapas de intervención pericial. La dependencia explicó que estos registros no permanecen físicamente dentro de la Osteoteca, debido a que se encuentran bajo resguardo y son entregados a los peritos cuando realizan alguna intervención sobre los indicios.

EL ESPACIO ES DE ACCESO RESTRINGIDO, SEÑALA LA FISCALÍA La FGR indicó que la Osteoteca es un espacio de acceso restringido y que, además de los indicios biológicos, en el lugar se encuentran herramientas y materiales utilizados por especialistas en arqueología. Según la institución, estos recursos son empleados durante diligencias relacionadas con la búsqueda, localización y recuperación de indicios biológicos. La aclaración fue emitida después de que Latinus difundiera información y material audiovisual sobre una presunta bodega ubicada en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

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¿QUÉ PUBLICÓ LATINUS SOBRE LA PRESUNTA BODEGA? En su reporte, Latinus afirmó que personal de la FGR había colocado decenas de cajas con restos humanos en un espacio utilizado para almacenar evidencia relacionada con casos de desaparición de personas y fosas clandestinas. El medio señaló, con base en testimonios y videos que dijo haber recabado, que los restos habrían sido depositados durante aproximadamente cuatro años en una bodega dentro de instalaciones de la institución. La publicación también mostró imágenes de cajas almacenadas en hileras y sostuvo que algunas se encontraban colocadas de manera que, según el reporte, existía riesgo de que las estructuras se desestabilizaran. Latinus relacionó estas condiciones con la problemática forense que enfrenta México en materia de identificación y resguardo de restos humanos.

Ante estas afirmaciones, la FGR sostuvo que el espacio corresponde a una instalación pericial formalmente destinada al almacenamiento de indicios en reducción esquelética y rechazó que los materiales se encuentren sin cuidados o protocolos de custodia.