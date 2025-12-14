César Duarte acusa de narcotráfico al senador de Morena, Javier Corral

César Duarte aseguró ante una Juez federal que es objeto de una persecución política del senador Javier Corral, motivada por intereses del narcotráfico.

Durante su audiencia inicial, el pasado martes, Duarte declaró ante la Juez de control María Jazmín Ambriz López, que tiene un video en el que uno de los operadores políticos de Corral afirma que, en caso de que él pisara el Penal del Altiplano, lo iban a matar.

“Tengo un filme, un video en el que Jorge Quintana Silveyra aseguró que si yo pisaba el Cereso me iban a matar y le voy a dar el antecedente”, refirió ante la Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo persiguen tres veces por lo mismo’: la nueva defensa de César Duarte

“Muchísima gente de la que está aquí en el Altiplano es gente -y eso está acreditado- que yo estuve promoviendo sacarlos del estado para poder recuperar el control de las cárceles de Chihuahua. Sólo el Cereso de Ciudad Juárez, en 2009, tuvo cerca de 300 homicidios. Certificamos todas las cárceles del estado con la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos. Cambió la realidad, acabamos con el secuestro, con la extorsión”.

“Y yo sí puedo acusar que los intereses que motivan a Javier Corral en la persecución que me dio son precisamente los del narcotráfico. A mí me han acusado de todo, menos de haber respaldado las actividades de esa naturaleza. De todo me han acusado, sólo de eso no han podido, porque ni siquiera ahora, es un recicle y recicle y recicle de cifras de las mismas acusaciones”.

En la diligencia, el ex Gobernador se hizo acompañar de un equipo de abogados conformado por Carlos Ríos Peralta, Edith Muñoz Palacios y Dolores Meza Quiroz, del despacho de Ricardo Sánchez Reyes Retana.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Duarte expuso que durante su sexenio, cientos de reos fueron trasladados de las prisiones estatales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral a los penales federales, principalmente al Altiplano, donde ahora se encuentra.

Esta manifestación la hizo para tratar de convencer a la Juez de control que no le dictara la prisión preventiva justificada en el Altiplano, pero su intento fue infructuoso.

“Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo por 10 años, La convertimos en una ciudad segura, recuperamos la tranquilidad, se acabó el secuestro, la extorsión. Nada más entregué el Gobierno y otra vez el caos. Eso es lo que hizo Corral y, de allí, pues ha pretendido descalificarme en todos los sentidos”, expuso.

TE PUEDE INTERESAR: Trasladan a César Duarte al penal del Altiplano por lavado de dinero y desvío de recursos

“La verdad de las cosas es que yo tengo la cara en alto y sé que voy a salir victorioso, porque de todas las mentiras que me han colgado, no me las van a poder probar”.

En 2016, Duarte afirmó que un hermano de Corral había sido procesado por narcotráfico y otro por fraude financiero en Estados Unidos. El mismo año, Corral reviró que un hermano de Duarte había sido detenido 10 años antes con media tonelada de mariguana en la Unión Americana, acusación que el Gobierno estatal dijo que era mentira.