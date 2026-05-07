FGR vincula a proceso a a seis extranjeros detenidos con casi una tonelada de cocaína en Chiapas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la auto de vinculación a proceso contra seis detenidos de nacionalidad extranjera de Ecuador y Guatemala, luego de haber sido detenidos por elementos de la Marina con más de 900 kilos de cocaína en Puerto Chiapas, Chiapas. La dependencia señaló que los detenidos fueron identificados como Luis “N”, Bryan “N” y Andrés “N”, Guillermo “N”, Manolo “N” y Erwin “N”, los seis interceptados en el océano Pacífico el pasado 27 de abril.

“A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, señaló la fiscalía. La FGR señaló que la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas inició una investigación, derivada de la puesta a disposición como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad. ”La FGR obtuvo auto de vinculación a proceso contra seis personas, por su posible participación en la comisión de un delito contra la salud. La Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas inició una investigación, derivada de la puesta a disposición como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad”, indicó en un comunicado.

DETENCIÓN DE EXTRANJEROS CON UNA TONELADA DE COCAÍNA Los imputados fueron interceptados a 86 millas náuticas desde la costa, cuando probablemente transportaban la droga en una embarcación de tres motores fuera de borda, donde viajaban con varios costales que contenían en total 904 kilos 358 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína. El Gabinete de Seguridad informó la mañana del pasado lunes 27 de abril, que como resultado de labores de vigilancia marítima encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), fueron asegurados aproximadamente 904 kilogramos de presunta cocaína y detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor en aguas frente a las costas de Chiapas.

A través de sus redes sociales, el Gabinete señaló que “con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y refuerza las operaciones permanentes del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de droga por rutas marítimas y proteger la seguridad de nuestro país”. Asimismo, destacó que “en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la Secretaría de Marina ha asegurado más de 63 toneladas de cocaína en eventos marítimos”. De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Semar, la operación se realizó aproximadamente a 65 millas náuticas (alrededor de 120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas.

Las autoridades detallaron que la acción fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, tras detectar una embarcación con características inusuales durante recorridos de vigilancia marítima. “Esta acción se llevó a cabo tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar”, se indicó en el comunicado.

Durante la inspección de la embarcación, las autoridades localizaron 18 bultos que contenían la sustancia ilícita, con un peso estimado de 904 kilogramos de cocaína. “Durante la inspección al interior de la embarcación se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera”, precisaron las autoridades. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este decomiso representa una afectación económica estimada en más de 349 millones de pesos para las organizaciones delictivas involucradas.

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