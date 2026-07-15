FIFA reconoce a Monterrey por su estrategia de seguridad durante Mundial de Fútbol 2026

MONTERREY, NL.- El Comité Organizador de la Copa FIFA 2026 reconoció al gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza Santos por el operativo de seguridad que implementó durante la justa mundialista. El propio presidente municipal recibió la distinción de manos de Rodrigo Martínez Celis Wogau, director ejecutivo de Seguridad y Protección de la FIFA México. El funcionario entregó un diploma al municipio y otro a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la entrega, Martínez Celis Wogau destacó que en Monterrey se registraron menos incidentes y de nulo impacto negativo entre los aficionados que asistieron al Mundial. También destacó el compromiso de Monterrey con la implementación de estrategias integrales de seguridad, la coordinación interinstitucional y la adopción de tecnología de vanguardia, mismos que permitieron que la ciudad cumpliera con los estándares internacionales requeridos para un evento de tal magnitud.

Durante el evento, el alcalde Adrián de la Garza Santos destacó que el logro es resultado de una estrategia integral que fue planeada con anticipación y ejecutada desde distintos frentes. “A todos los elementos de la policía les enviamos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, estamos muy orgullosos de ellos por todo el trabajo que hicieron, pero también de todos los ciudadanos de Monterrey que nos juntamos de forma espectacular, así que a toda la gente de Monterrey gracias por la participación, por demostrar la mejor cara de Monterrey”, señaló.

Cabe destacar que como parte de la estrategia de seguridad, el ayuntamiento fortaleció su estado de fuerza, incorporó tecnología de vanguardia como drones y cámaras corporales, además de implementar protocolos alineados con estándares internacionales. “Cuando se trabaja con planeación y seriedad, indudablemente los resultados son positivos”, afirmó. Añadió que los resultados demuestran que la planeación, la coordinación y el trabajo profesional generan beneficios tangibles.