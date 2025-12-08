Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia ante el Congreso estatal

    Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia ante el Congreso estatal
    Verónica Hernández Giadáns renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, este 8 de diciembre. FOTO: FGE
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Medios de comunicación locales indicaron que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Jiménez, podría asumir como la nueva Fiscal General del estado

Verónica Hernández Giadáns renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, este 8 de diciembre. La dimisión se formalizó cuando la exfuncionaria presentó el oficio ante el Congreso estatal.

La iniciación de la exfiscal en la institución se remota al mes de septiembre de 2019, cuando fue interina en reemplazo de Jorge Winckler, quien se encuentra detenido en espera de una sentencia por el delito de tortura.

Hernández Giadáns se mantuvo en el cargo durante la gubernatura del exmandatario Cuitláhuac García Jiménez y se mantuvo en el primer año de la actual mandataria Rocío Nahle García. En este periodo, la funcionaria enfrentó contextos políticos y judiciales complicados por el cambio de administración.

YA HAY POSIBLE REEMPLAZO DE EXFISCAL DE VERACRUZ

Medios de comunicación locales indicaron que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Jiménez, podría asumir como la nueva Fiscal General del estado, pues presentó su solicitud para una licencia de un año.

Asimismo explicaron que, la dimisión estaría motivada por la entrada en vigencia de las nuevas bases de designación y temporalidad para el cargo.

“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

