Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia ante el Congreso estatal

Verónica Hernández Giadáns renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, este 8 de diciembre. La dimisión se formalizó cuando la exfuncionaria presentó el oficio ante el Congreso estatal.
La iniciación de la exfiscal en la institución se remota al mes de septiembre de 2019, cuando fue interina en reemplazo de Jorge Winckler, quien se encuentra detenido en espera de una sentencia por el delito de tortura.
Hernández Giadáns se mantuvo en el cargo durante la gubernatura del exmandatario Cuitláhuac García Jiménez y se mantuvo en el primer año de la actual mandataria Rocío Nahle García. En este periodo, la funcionaria enfrentó contextos políticos y judiciales complicados por el cambio de administración.
YA HAY POSIBLE REEMPLAZO DE EXFISCAL DE VERACRUZ
Medios de comunicación locales indicaron que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Jiménez, podría asumir como la nueva Fiscal General del estado, pues presentó su solicitud para una licencia de un año.
Asimismo explicaron que, la dimisión estaría motivada por la entrada en vigencia de las nuevas bases de designación y temporalidad para el cargo.
“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”.