Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, presentó su renuncia ante el Congreso estatal

Verónica Hernández Giadáns renunció a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, este 8 de diciembre. La dimisión se formalizó cuando la exfuncionaria presentó el oficio ante el Congreso estatal.

La iniciación de la exfiscal en la institución se remota al mes de septiembre de 2019, cuando fue interina en reemplazo de Jorge Winckler, quien se encuentra detenido en espera de una sentencia por el delito de tortura.

Hernández Giadáns se mantuvo en el cargo durante la gubernatura del exmandatario Cuitláhuac García Jiménez y se mantuvo en el primer año de la actual mandataria Rocío Nahle García. En este periodo, la funcionaria enfrentó contextos políticos y judiciales complicados por el cambio de administración.