‘Voceros de narcogobiernos’: Cabeza de Vaca responde a denuncia de Morena

CDMX.- El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, rechazó la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el huachicol fiscal, promovida por legisladores de Morena.

En conferencia de prensa virtual, el exmandatario estatal afirmó que la acusación forma parte de una persecución política derivada de sus críticas a los gobiernos de Morena.

García Cabeza de Vaca arremetió contra el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, a quien acusó de ser vocero de “narcogobiernos”, y señaló al partido oficialista de mantener presunta cercanía con grupos criminales.

En su mensaje, el exgobernador sostuvo que el gobierno de Estados Unidos ha catalogado a grupos de cárteles como “narcoterroristas” y afirmó que quienes los apoyen o respalden formarían parte de esa estructura, en referencia a gobernadores emanados de Morena.

Tras estas declaraciones, el Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo al exgobernador. El presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, reiteró que Acción Nacional mantendrá su defensa mientras no exista una sentencia en su contra.