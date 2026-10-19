Fiscales tienen que ser un ejemplo ante la sociedad, Sheinbaum sobre injerencia de la CIA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que los fiscales de México deben actuar conforme a la ley y convertirse en un ejemplo para la sociedad, luego de referirse a las investigaciones contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por su presunta participación en un operativo con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara. Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, la mandataria cuestionó que un funcionario encargado de procurar justicia pueda incurrir en conductas contrarias a las normas que tiene la obligación de hacer cumplir.

“Si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia, ellos mismos son los fiscales y las fiscales. ¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?”, expresó.

Sheinbaum subrayó que el señalamiento no está dirigido únicamente a las autoridades de Chihuahua, sino a todos los titulares de las fiscalías estatales y federales, sin distinción de género o entidad.

“Esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres. La responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial”, afirmó.

La presidenta insistió en que quienes encabezan las instituciones de procuración de justicia deben conducirse con apego a la legalidad, especialmente cuando participan en acciones de seguridad que involucran a autoridades extranjeras. “Ellos y ellas tienen que ser un ejemplo ante la sociedad”, puntualizó. CASO CHIHUAHUA: INVESTIGAN OPERATIVO CON AGENTES ESTADOUNIDENSES Las declaraciones ocurren tras las investigaciones contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en la participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara. La intervención tenía como objetivo revisar un presunto laboratorio clandestino. Sin embargo, las circunstancias del despliegue y la presencia de personal extranjero en territorio mexicano derivaron en cuestionamientos sobre el cumplimiento de los procedimientos legales. Durante el operativo ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos personas extranjeras, hecho que también ha sido mencionado por la presidenta al explicar la gravedad del caso. Sheinbaum recordó que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con el ejercicio del servicio público. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino en el ámbito federal y obtuvo una orden de aprehensión por hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria.

Las dos vías judiciales corresponden a posibles delitos distintos y deben resolverse conforme a sus respectivos procedimientos. SHEINBAUM PIDE RESPETAR LOS CANALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL La mandataria también señaló que la colaboración entre México y otros países en materia de seguridad debe desarrollarse mediante los mecanismos institucionales establecidos. En particular, recordó que las autoridades mexicanas deben respetar las disposiciones que regulan la actuación de agentes extranjeros y los canales oficiales de coordinación, con conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuando corresponda. La participación de agencias de otros países en labores de seguridad es un asunto que involucra la soberanía nacional y requiere ajustarse al marco jurídico mexicano. Sheinbaum indicó que las investigaciones sobre el caso de Chihuahua continúan y que todavía existen aspectos de la actuación del exfuncionario que deben esclarecerse. Hasta el momento de sus declaraciones, no se había establecido mediante una sentencia definitiva la responsabilidad penal de Jáuregui por los hechos investigados.

DATOS CLAVE DEL CASO · Investigado: César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua. · Lugar del operativo: Sierra Tarahumara, Chihuahua. · Hecho bajo investigación: La presunta participación irregular de agentes estadounidenses en una intervención en territorio mexicano. · Fallecimientos: Dos personas extranjeras murieron en un accidente vehicular relacionado con el operativo. · Postura presidencial: Sheinbaum sostuvo que los fiscales deben respetar la ley y contribuir a combatir la impunidad junto con el Poder Judicial. La presidenta reiteró que la responsabilidad de procurar justicia exige una conducta ejemplar de quienes encabezan las fiscalías, mientras las autoridades competentes continúan con las indagatorias sobre el caso.

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