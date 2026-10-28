Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum sobre auditorías en el INE

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    Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum sobre auditorías en el INE
    TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 30JULIO2025.- Lorenzo Córdova Vianello, ex Consejero Presidente del INE ofreció la conferencia magistral “El retroceso democrático en México”, como parte del ciclo de conferencias “La coyuntura política hoy” organizadas por el PRD Estado de México en la ciudad de Toluca. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILA/CUARTOSCURO.COM Crisanta Espinosa Aguilar

El exconsejero afirma que la ASF auditó de 2014 a 2023 sin hallar irregularidades y se declara abierto a nuevas revisiones.

Lorenzo Córdova Vianello respondió a las señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la administración de recursos en el Instituto Nacional Electoral (INE). El exconsejero presidente aseguró que la institución fue revisada constantemente durante su gestión y que no se encontraron faltas o desvíos de dinero.

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La fiscalización del gasto público en el INE fue constante entre 2014 y 2023, según detalló el exfuncionario. Las revisiones estuvieron a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control. Ambos entes supervisaron los contratos, compras y presupuestos asignados al organismo electoral.

”Todas las observaciones hechas por los auditores fueron aclaradas en tiempo y forma. La revisión del ejercicio 2022 concluyó sin ninguna falta”, señaló Córdova a través de un mensaje en sus redes sociales.

APERTURA A NUEVAS REVISIONES PRESUPUESTALES

El exconsejero se mostró dispuesto a colaborar con nuevas investigaciones si el Gobierno Federal o la Cámara de Diputados lo consideran necesario. Afirmó que su administración trabajó siempre con total transparencia y con apego a las leyes mexicanas.

Los partidos políticos vigilaban cada peso invertido en el instituto, recordó el exconsejero electoral. Representantes de todas las fuerzas políticas, incluido Morena, mantuvieron supervisión permanente sobre las decisiones financieras y administrativas tomadas en el INE.

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EL ORIGEN DEL DEBATE POLÍTICO

La postura de Córdova surge tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió analizar los contratos pasados del órgano electoral. La mandataria planteó revisar la forma en que se utilizaba el presupuesto presupuestal en periodos anteriores.

El debate sobre los organismos autónomos continúa en la Cámara de Diputados, donde se discuten posibles cambios a la estructura del INE. Mientras tanto, el exconsejero sostuvo que el manejo financiero de su periodo está respaldado por los informes oficiales de auditoría.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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