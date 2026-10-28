Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum sobre auditorías en el INE

Lorenzo Córdova Vianello respondió a las señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la administración de recursos en el Instituto Nacional Electoral (INE). El exconsejero presidente aseguró que la institución fue revisada constantemente durante su gestión y que no se encontraron faltas o desvíos de dinero.

La fiscalización del gasto público en el INE fue constante entre 2014 y 2023, según detalló el exfuncionario. Las revisiones estuvieron a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control. Ambos entes supervisaron los contratos, compras y presupuestos asignados al organismo electoral.

”Todas las observaciones hechas por los auditores fueron aclaradas en tiempo y forma. La revisión del ejercicio 2022 concluyó sin ninguna falta”, señaló Córdova a través de un mensaje en sus redes sociales.

APERTURA A NUEVAS REVISIONES PRESUPUESTALES

El exconsejero se mostró dispuesto a colaborar con nuevas investigaciones si el Gobierno Federal o la Cámara de Diputados lo consideran necesario. Afirmó que su administración trabajó siempre con total transparencia y con apego a las leyes mexicanas.

Los partidos políticos vigilaban cada peso invertido en el instituto, recordó el exconsejero electoral. Representantes de todas las fuerzas políticas, incluido Morena, mantuvieron supervisión permanente sobre las decisiones financieras y administrativas tomadas en el INE.