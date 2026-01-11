Gamers enfrentan alzas de precios en consolas y videojuegos sin precedentes

México
/ 11 enero 2026
    Gamers enfrentan alzas de precios en consolas y videojuegos sin precedentes
    En la temporada de Navidad, los gamers y jugadores ocasionales padecieron un alza inédita de precios. FREEPIK
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Videojuegos
impuestos
Gamers

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Estos productos nunca habían aumentado tanto de precio desde que hay registro en Inegi

En la temporada de Navidad, los gamers y jugadores ocasionales padecieron un alza inédita de precios.

Al vigilar las 55 principales ciudades en el país, el Inegi encontró que las consolas, discos y descargas de videojuegos se encarecieron en promedio 7.3% en diciembre con relación al mismo mes de 2024.

Estos productos nunca habían aumentado tanto de precio desde que hay registro comparable en el instituto, a partir de julio de 2019.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Feliz año nuevo?... Refrescos, cigarros, apuestas y artículos que pagarán más impuestos a partir de hoy

Desde octubre, las consolas, discos y descargas de videojuegos suben más rápido que la inflación nacional, que cerró el año en 3.7%.

En contraste, los juguetes y juegos de mesa se abarataron 0.9% durante diciembre y llevan ocho meses consecutivos bajando de precio, revela el monitoreo del organismo que preside Graciela Márquez Colín.

Por ejemplo, las tiendas localizadas en la Ciudad de México y su área metropolitana vendieron la consola Xbox Serie S, de 512 GB de almacenamiento, incluye control, con un precio promedio de 8 mil 677 pesos durante el mes pasado, un incremento de mil 687 pesos con relación a diciembre de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten que aranceles impuestos a la carne en México, provocarán un aumento en la inflación

La misma consola en Guadalajara, Jalisco, se ofreció en 8 mil 899 pesos, mil 910 pesos más que un año atrás, mientras que en Monterrey, Nuevo León, alcanzó un precio de 8 mil 999 pesos y fue un alza de mil 800 pesos, según cifras del Inegi.

El año pasado, Sony y Microsoft, fabricantes de consolas, anunciaron incrementos en sus precios por los aranceles, los costos de producción y las condiciones del mercado.

The Competitive Intelligence Unit calcula que la industria de los videojuegos generó ingresos en el país por 42 mil 785 millones de pesos durante el año pasado, cifra 3.7% superior a la registrada en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Registran buena respuesta en primer día de pago del predial en Saltillo

Esta industria es un motor clave de innovación, creatividad y exportación. Genera empleos de alta especialización, promueve talento y fortalece la presencia del país en la economía digital global, explica.

El gobierno propuso aplicar durante este año un Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8% a videojuegos con contenido violento, extremo o no apto para menores de edad. Sin embargo, la medida se echó para atrás en el último día de 2025.

Temas


Videojuegos
impuestos
Gamers

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nicolás Maduro y su esposa se encuentran detenidos en Nueva York, luego de ser extraídos de Venezuela.

Arden redes sociales por captura de Maduro y su defensa de la 4T
La Presidenta busca reducir la dependencia de importaciones y ampliar la soberanía alimentaria.

‘Ni intermediarios ni bajos precios’: Sheinbaum apuesta por café mexicano y bienestar rural
El presunto autor intelectual fue trasladado por autoridades estatales al penal de Alto Impacto, donde enfrentará a la justicia mexicana.

Tras casi tres años prófugo, llega a México ‘El Marino’ por homicidio de adolescente
Un grupo de 11 personas migrantes fue rescatado por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Gritos de auxilio alertan a policías y permiten rescate de migrantes en Juárez
Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos

Venezuela responde contra alerta de los Estados Unidos
Daniel Ortega es aliado incondicional de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana.

Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro
Los últimos comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluida Dinamarca.

Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’
Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia

Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia