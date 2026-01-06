Advierten que aranceles impuestos a la carne en México, provocarán un aumento en la inflación

El Gobierno de México publicó ayer acuerdos de cupos de arancel preferencial para 70 mil toneladas de carne de res y 51 mil toneladas de carne de cerdo bajo una mecánica de licitación pública, lo que, según expertos, favorecerá la especulación, aumentará costos al consumidor e incumplirá su cometido de asegurar un abasto complementario ordenado.

La medida se descubrió a raíz de que este año la carne de res y de cerdo fue excluida del Paquete Contra la Inflación y la Carestía ( Pacic ), que contemplaba exenciones arancelarias a productos de la canasta básica, cambio que incidiría en mayores precios para esas proteínas.

TE PUEDE INTERESAR: Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

Los cupos para países extranjeros sin acuerdos comerciales tendrán una vigencia anual y por ellos podrán competir personas físicas y morales de todo México.

Mediante un tercer acuerdo, el Gobierno federal también emitió un cupo de arancel preferencial por 200 mil toneladas de arroz con cáscara.

Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas ( GCMA ), consideró que el volumen establecido para los cupos de arancel preferencial a la carne porcina no se alinea con el verdadero déficit productivo respecto al consumo nacional, que se estimó en 1.7 millones de toneladas de enero a noviembre de 2025.

Agrega que, aunque el acuerdo fue sometido a consulta con el sector privado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, los comentarios de especialistas no fueron tomados en cuenta por la Federación.

“La falta de transparencia y criterios claros en el otorgamiento del volumen del cupo limita su efectividad, presiona precios y no cumple el objetivo de combatir la inflación”, aseguró Anaya.

“Además, el cupo debe asegurar el abasto y la estabilidad de los precios, no incentivar la especulación ni funcionar como mecanismo recaudatorio; la licitación encarece, incentiva la especulación y no garantiza el abasto”.

El Gobierno federal justificó el cupo de arancel preferencial de 51 mil toneladas para la carne de cerdo, apuntando que es igual al establecido anteriormente.

TE PUEDE INTERESAR: ¡UE apunta a AMLO! México es la 'joya de la corona' en la cruzada de Trump contra la narcopolítica, afirma Riva Palacio

Acerca de las 70 mil toneladas establecidas en los cupos de arancel preferencial para la carne de res, la Federación indicó que es una cifra equivalente al promedio anual de las importaciones originarias de Brasil en 2024 y también a la estimación del cierre de comercio en 2025.

En los primeros 11 meses de 2025, los principales exportadores de carne de cerdo a México fueron EE.UU. UU. , con una participación del 78%; Canadá, con una del 16%, y Brasil, con una del 4%, según datos del GCMA.

En cuanto a la carne de res, EE.UU. UU. registró una participación del 40%; Brasil, una del 38%, y Nicaragua, una del 10%.

Por otro lado, la Organización de Porcicultores Mexicanos y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas aplaudieron que la carne bovina y porcina extranjera vaya a gravarse en 2026, pues anticiparon que esto beneficiará a los productores nacionales.