García Harfuch y Kaja Kallas acuerdan fortalecer cooperación entre México y UE contra crimen transnacional

“Nos reunimos con Kaja Kallas (@kajakallas), Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para dialogar sobre los retos compartidos en materia de seguridad y fortalecer la cooperación internacional, el intercambio de información y las acciones coordinadas contra el crimen transnacional” , publicó el funcionario mexicano.

A través de sus redes sociales, García Harfuch destacó que el encuentro estuvo enfocado en fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, intercambio de información e investigación contra redes criminales internacionales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este jueves sobre la reunión que sostuvo con Kaja Kallas, en el marco de la visita oficial de la funcionaria europea a México.

“Seguiremos impulsando el trabajo conjunto con nuestros socios internacionales para fortalecer la prevención, investigación y combate de las redes delictivas que operan a nivel global” , señaló.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana añadió que el gobierno mexicano continuará impulsando el trabajo conjunto con socios internacionales para reforzar tareas de prevención, investigación y combate a organizaciones delictivas.

KAJA KALLAS DESTACA COOPERACIÓN ENTRE LA EUROPOL Y AUTORIDADES MEXICANAS

Por su parte, Kaja Kallas también difundió un mensaje sobre la reunión mediante su cuenta oficial de X, donde destacó el fortalecimiento de la colaboración entre Europol y corporaciones mexicanas.

“Europol y las fuerzas del orden mexicanas están intensificando su cooperación contra el crimen organizado. Fue un placer hablar con el Ministro de Seguridad y Protección Civil @OHarfuch sobre la estrategia de seguridad nacional de México y la vigilancia policial basada en la inteligencia”, escribió.

La representante europea agregó que la lucha contra los cárteles y el tráfico ilícito de drogas y armas constituye un interés compartido entre Europa y México.

“La lucha contra los cárteles y el tráfico ilícito de drogas y armas es de interés común para Europa y México”, afirmó.

VISITA OCURRE EN EL MARCO DE LA VII CUMBRE MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

La visita de Kaja Kallas a México se desarrolla en el contexto de la VIII Cumbre México-Unión Europea, donde funcionarios mexicanos y europeos han sostenido reuniones enfocadas en seguridad, comercio, cooperación diplomática y relaciones multilaterales.

El miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, encabezó una reunión de trabajo con la funcionaria europea para abordar temas estratégicos entre ambas regiones.

Durante el encuentro, las delegaciones realizaron el primer Diálogo Estratégico entre México y la Unión Europea, donde intercambiaron perspectivas sobre el contexto geopolítico internacional, los retos del multilateralismo y los alcances del próximo Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.

MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA BUSCAN CONSOLIDAR NUEVA ETAPA DIPLOMÁTICA

Las comitivas celebraron que, apenas un mes después de haberse reunido en Bruselas, los trabajos continuaran ahora en territorio mexicano para consolidar la relación diplomática y ampliar la agenda bilateral.

En los encuentros se abordaron temas relacionados con cooperación económica, cadenas de suministro, comercio internacional y coordinación política ante desafíos globales.

Kaja Kallas señaló que la actualización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea permitirá reducir barreras comerciales en un contexto internacional marcado por tendencias proteccionistas.

UNIÓN EUROPEA DESTACA MODERNIZACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO

La representante europea indicó que el nuevo acuerdo abrirá oportunidades para fortalecer inversiones, cadenas de suministro y competitividad internacional.

“Con este acuerdo vamos a poder eliminar las barreras que quedan todavía para el comercio y la inversión, incluyendo materias primas, agricultura y servicios”, declaró Kaja Kallas durante una conferencia conjunta con Roberto Velasco.

La funcionaria también sostuvo que la actualización permitirá fortalecer la integración económica entre ambas regiones.

“La actualización también fortalecerá cadenas de suministro y abrirá nuevas oportunidades para que ambas economías compitan globalmente”, afirmó.

Kallas recordó que la Unión Europea representa actualmente el tercer socio comercial de México y destacó que el intercambio comercial entre ambas partes ha crecido 75 por ciento durante la última década.