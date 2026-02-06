Gastó Senado 194 mil pesos en productos de belleza para el Congreso en 2024

El Senado gastó 194 mil pesos en cosméticos y productos de belleza para las producciones del Canal del Congreso en agosto de 2024.

De acuerdo con documentos oficiales, la compra se realizó durante la presidencia de Gerardo Fernández Noroña en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, y de Adán Augusto López en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La orden de pedido detalla que el gasto incluyó la compra de bases de maquillaje, polvos compactos, rubores, sombras y pigmentos de la marca MAC, además de labiales y rímel, entre otros productos. También se solicitaron toallitas desmaquillantes, brochas y pasadores, así como planchas y protector térmico para el cabello de marcas de gama media.

Además, precisa que la adquisición de insumos para maquillaje y peinado profesional fueron destinadas “para producciones del Canal del Congreso”.

Gustavo Nava, quien de acuerdo con documentos oficiales también vende uniformes, productos de limpieza, alimentos y seguros de automóvil, fue el proveedor de los cosméticos.

Grupo REFORMA dio a conocer la operación de un salón de belleza al interior del Senado, que ofrece servicios de peinado y maquillaje. La estética se ubica en el segundo piso de la Cámara Alta, donde antes estaban las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a un lado del servicio médico.

El salón está equipado con dos sillas negras de estilista frente a largos espejos, así como de secadoras, peines y cepillos, y una gran caja donde se guardan rubores, sombras, bases de maquillaje y brochas. Las herramientas para el cabello, que al menos son dos planchas y dos secadoras, han perdido el distintivo de sus marcas por su uso.

Tras el hallazgo y ante la incertidumbre, la senadora panista Lilly Téllez solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores transparentar si los gastos de la estética han corrido a cargo del erario público.

“Me dirijo a usted para solicitar de manera formal, fundada y por escrito un informe exhaustivo, documentado y verificable respecto de la instalación, operación, financiamiento, uso y posterior clausura de un salón de belleza ubicado dentro de las instalaciones del Senado de la República”, indica la solicitud dirigida a Laura Itzel Castillo.