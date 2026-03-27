Se deslinda Sheinbaum de ‘operación cicatriz’ y deja en Morena recomponer alianza con PT y Verde

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer la “operación cicatriz” planteada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tras los desacuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde por el Plan B de la reforma electoral. En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria insistió en que la parte central de la propuesta enviada por su gobierno ya fue aprobada. “No sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiera Ricardo Monreal con esto. Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue aprobada”, declaró.

Sheinbaum agregó que el apartado relacionado con la revocación de mandato no alcanzó la mayoría de votos. “Ya la parte de la revocación de mandato, pues no tuvo la mayoría de votos”, señaló. La Presidenta sostuvo que corresponde a Morena definir cómo se conducirán las alianzas con los partidos que integraron el bloque que la respaldó en la contienda presidencial. “Ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas, y de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la Presidencia. De los tres partidos ya depende de su alianza posterior”, dijo.

En paralelo, senadores del Partido Verde llamaron a abrir un proceso de diálogo con el gobierno federal y con Morena, luego de las tensiones generadas por la votación en torno a la reforma electoral, en la que aliados del bloque oficialista se pronunciaron en contra. El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, rechazó que sea necesaria una “operación cicatriz” tras el distanciamiento entre aliados, aunque reconoció que se requieren acercamientos políticos para recomponer la alianza electoral. “No una operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, afirmó.

El legislador indicó que dichos contactos deberían darse a la brevedad y planteó que el canal institucional para iniciar el diálogo sea la Secretaría de Gobernación. El debate interno en el bloque oficialista se mantiene abierto a partir de los desacuerdos por el Plan B, y la ruta de la discusión y de la coordinación legislativa quedó sujeta a los acuerdos que puedan construirse entre Morena y sus aliados.

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