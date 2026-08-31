Gobierno de la CDMX dará apoyo económico a familiares de desaparecidos

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    Gobierno de la CDMX dará apoyo económico a familiares de desaparecidos
    La Jefa de Gobierno capitalina afirmó que de 30 compromisos realizados sobre búsqueda de personas, llevan un 80 por ciento de cumplimiento. Cuartoscuro

Todas las familias buscadoras serán incorporadas a actividades del sistema público de cuidados, informó Clara Brugada

CDMX.- Ante constantes manifestaciones para exigir freno a las desapariciones, el Gobierno de la Ciudad de México plantea dar apoyos económicos a hijos de personas desaparecidas y brazaletes para mantener ubicados a adultos mayores.

Después del Día Internacional contra la Desaparición, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, autoelogió a la Administración capitalina y afirmó que de 30 compromisos realizados sobre búsqueda de personas, llevan un 80 por ciento de cumplimiento.

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La mandataria afirmó que dichos compromisos se definieron junto a familias y colectivos buscadores y que además en las reuniones se les han planteado acciones que aceptaron, como ayudas a grupos vulnerables.

SE LES INCORPORARÁ AL SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS: BRUGADA

Todas las familias buscadoras, destacó, serán incorporadas a actividades del sistema público de cuidados y se les darán ayudas económicas.

“También el programa de otorgar más de 2 mil 600 pesos mensuales por cada una de las hijas e hijos, de personas en situación de desaparecidas hasta los 18 años, y si están estudiando hasta que terminen”, dijo Brugada.

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En tanto que se prevé también dar un elemento para mantener ubicados a adultos mayores.

PRÓXIMAMENTE PRESENTARÁN DE MANERA OFICIAL EL PROGRAMA

Brugada no explicó cómo se llevará a cabo la acción y sólo indicó que próximamente se presentará de manera oficial.

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“En los próximos días vamos a entregar una una pulsera a las personas mayores o que tengan alguna enfermedad y que salen de casa a veces sin poder ser ubicadas para que ahí contesten para que justamente tengan una manera de que quienes las vean pueda acudir, pueda hablar por teléfono, no a la familia directamente, sino a Locatel y con un código”, agregó la Jefa de Gobierno.

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