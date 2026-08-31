Gobierno de la CDMX dará apoyo económico a familiares de desaparecidos

CDMX.- Ante constantes manifestaciones para exigir freno a las desapariciones, el Gobierno de la Ciudad de México plantea dar apoyos económicos a hijos de personas desaparecidas y brazaletes para mantener ubicados a adultos mayores. Después del Día Internacional contra la Desaparición, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, autoelogió a la Administración capitalina y afirmó que de 30 compromisos realizados sobre búsqueda de personas, llevan un 80 por ciento de cumplimiento.

La mandataria afirmó que dichos compromisos se definieron junto a familias y colectivos buscadores y que además en las reuniones se les han planteado acciones que aceptaron, como ayudas a grupos vulnerables.

SE LES INCORPORARÁ AL SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADOS: BRUGADA Todas las familias buscadoras, destacó, serán incorporadas a actividades del sistema público de cuidados y se les darán ayudas económicas. “También el programa de otorgar más de 2 mil 600 pesos mensuales por cada una de las hijas e hijos, de personas en situación de desaparecidas hasta los 18 años, y si están estudiando hasta que terminen”, dijo Brugada.

En tanto que se prevé también dar un elemento para mantener ubicados a adultos mayores.

PRÓXIMAMENTE PRESENTARÁN DE MANERA OFICIAL EL PROGRAMA Brugada no explicó cómo se llevará a cabo la acción y sólo indicó que próximamente se presentará de manera oficial.

“En los próximos días vamos a entregar una una pulsera a las personas mayores o que tengan alguna enfermedad y que salen de casa a veces sin poder ser ubicadas para que ahí contesten para que justamente tengan una manera de que quienes las vean pueda acudir, pueda hablar por teléfono, no a la familia directamente, sino a Locatel y con un código”, agregó la Jefa de Gobierno.