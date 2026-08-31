Ataque con coche-bomba es señal de que se combate al crimen: Monreal

CDMX.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el ataque con coche-bomba de ayer en Ojocaliente, Zacatecas, es resultado del combate frontal al crimen organizado que encabeza el Gobierno de esa entidad. En entrevista en San Lázaro, Monreal dijo que hace cinco años, la Administración estatal encabezada por su hermano David Monreal, recibió un Zacatecas que era considerado el estado más inseguro del país.

El gobierno local, aseguró, ha disminuido en cerca del 70 por ciento los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, además de que emprendió un combate frontal contra la delincuencia organizada.

ATAQUE CON COCHE BOMBA DEJA SEIS CIVILES Y UN POLICÍA HERIDOS El pasado domingo, un automóvil cargado con explosivos estalló frente a la Comandancia de la Policía de Ojocaliente, lo que dejó seis civiles y un policía lesionados. “El gobierno de Zacatecas, el gobernador hace cinco años heredó un estado con el más alto nivel de inseguridad. Era el más inseguro del País y ha sido una lucha muy fuerte contra la delincuencia organizada, de tal suerte que ha disminuido cerca del 70 por ciento de homicidios dolosos y de alto impacto. Este combate frontal contra la delincuencia que en el pasado se toleraba, ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas, pero es una señal clara de que se está combatiendo a fondo el crimen”, sostuvo.

El coordinador morenista aseguró que el gobernador de Zacatecas no va a ceder en su ataque frontal a delincuentes. “Lo conozco demasiado bien y el Gobernador no va a ceder y va a irse a fondo contra los delincuentes y va a dar buenos resultados como hasta ahora. Yo confío mucho en él, y muchos zacatecanos confían en que este proceso de paz que se ha venido construyendo se mantenga”, afirmó.

MONREAL CONFIÓ EN QUE SE LOGRE IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES El zacatecano lamentó los heridos que dejó el ataque, pero confió en que la concentración de Fuerzas Armadas y de inteligencia en la entidad permitirá identificar a los responsables. Cuestionado sobre la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que aspirantes a la Presidencia de la República, a Gobiernos locales y a la Jefatura de Gobierno tengan doble nacionalidad, el legislador dijo estar de acuerdo en que el veto se limite a estos cargos y no se extienda a las presidencias municipales.

Recordó que en entidades como Zacatecas, es como una tradición que las mujeres den a luz en Estados Unidos y después regresen al país, lo que ha originado que muchas personas de buena fe cuenten con doble nacionalidad, por lo que pidió analizar el tema con mucha seriedad. DESCARTA REFORMA DESTINADA A ELIMINAR ANTINOMIA EN LA CONSTITUCIÓN Monreal descartó también que para el periodo de sesiones que inicia mañana su bancada tenga considerada una reforma encaminada a eliminar la antinomia que existe en la Constitución referente a la elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No está planteado hasta ahora”, dijo. El morenista rechazó que los diputados de la mayoría estén impedidos para realizar cambios a las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, como ayer denunciaron ante la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, algunos de sus compañeros de bancada.

“Siempre ha sido así: los miembros del Ejecutivo, las Consejeras y Consejeros Jurídicos quisieran que no se tocaran sus iniciativas, pero siempre se tocan aquí, en la Cámara de Diputados, y se van a tocar y se van a seguir tocando si no vienen bien, es parte de nuestro trabajo”, señaló. El domingo, en la plenaria de la bancada, Alcalde recibió reproches de diputados de Morena por las incongruencias y antinomias contenidas en algunas de las iniciativas presidenciales y por obligarlos a defenderlas en comisiones y en el Pleno pese a esos errores. Hallan cinco cuerpos en Maravatío, Guanajuato; todos presentaban heridas de bala