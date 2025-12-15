Aranceles a China y otros países protegerán 350 mil empleos; miles de ellos en Coahuila: Ebrard

    Aranceles a China y otros países protegerán 350 mil empleos; miles de ellos en Coahuila: Ebrard
    Marcelo Ebrard afirma que los aranceles buscan salvar 350 mil empleos en México sin generar inflación y fortalecer la industria nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el nuevo paquete de aranceles a productos importados tiene como objetivo proteger hasta 350 mil empleos en México y no provocará inflación

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía explicó que el nuevo paquete arancelario no está dirigido contra un país específico, sino contra prácticas desleales de comercio que afectan a la industria nacional. Señaló que se trata de importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados comerciales y que ingresan al mercado a precios por debajo de los estándares internacionales.

Ebrard enfatizó que estas mercancías no compiten en condiciones de piso parejo, lo que ha puesto en riesgo miles de fuentes de trabajo en sectores estratégicos. Aclaró que la medida no busca romper relaciones comerciales con Asia ni con otras regiones del mundo.

El funcionario sostuvo que, de no haberse aplicado estos aranceles, México habría enfrentado la pérdida de hasta 350 mil empleos, principalmente en entidades con alta concentración industrial, como Coahuila, destacando a la empresa General Motors y cadenas productivas complejas.

SECTORES AFECTADOS Y ALCANCE DEL PAQUETE

El paquete contempla 1,466 fracciones arancelarias distribuidas en 17 sectores, entre ellos autopartes, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, aluminio, acero, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos.

Ebrard detalló que los sectores más afectados por las importaciones desleales han sido textil, vestido, calzado, acero y automotriz, no por falta de competitividad, sino por la distorsión de precios generada por productos subvaluados.

Para evitar impactos negativos en la cadena productiva, algunos rubros como autopartes, siderurgia, textil y aluminio tuvieron ajustes específicos. Además, se mantienen esquemas de cupos para empresas que producen en México y requieren importar insumos esenciales para su operación.

IMPACTO EN EMPLEO, DEMANDA Y PLAN MÉXICO

El secretario explicó que el aumento de aranceles responde a una estrategia de estabilización: primero permitir que las industrias nacionales se posicionen con precios competitivos y, posteriormente, consoliden empleos y producción. Según datos oficiales, ya se observa un incremento en la demanda en sectores clave.

Industria textil y vestido, 20.8%Industria del calzado, 22.3%Industria del acero, 12.4%Industria automotriz, 34%

El paquete arancelario forma parte del Plan México, cuyo objetivo es posicionar al país entre las 10 economías más grandes del mundo, fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia de importaciones.

DATOS CURIOSOS

· Los aranceles se aplican por producto, no por país

· Protegen empleos en más de 10 estados industriales

· Buscan relanzar el sello Hecho en México

· No se prevé impacto inflacionario, según Economía

