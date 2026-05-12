Gobierno de Sheinbaum afirma que homicidios dolosos diarios se han reducido 40% desde 2024

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum , la funcionaria detalló que el promedio diario de asesinatos pasó de 89 casos al inicio del sexenio a 52.5 en abril de 2026, lo que equivale a 34 víctimas menos por día.

La estrategia de seguridad del gobierno federal muestra indicadores de reducción en distintos delitos, de acuerdo con cifras presentadas este martes en Palacio Nacional por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), quien informó que el homicidio doloso registra una disminución del 40% desde el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024.

Además, señaló que abril se convirtió en el mes con el nivel más bajo de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer cuatrimestre de 2026 también alcanzó el registro más reducido del mismo periodo, con un promedio de 51.2 casos diarios.

El reporte oficial reveló que ocho entidades concentran poco más de la mitad de los homicidios dolosos del país. Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 129 casos cada uno, seguidos por Morelos, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Veracruz y Guerrero, estados que en conjunto acumulan 53% de estos delitos.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el SESNSP informó una tendencia descendente sostenida. Mientras en 2018 el promedio diario alcanzaba 969.4 incidentes, en lo que va de 2026 la cifra se redujo a 461.5, equivalente a una baja de 52%. Asimismo, comparada con el inicio de la actual administración, la reducción mensual reportada es de 27%.

El balance también mostró disminuciones en ilícitos específicos al comparar el primer cuatrimestre de 2025 con el de 2026. El feminicidio retrocedió 7.8%; las lesiones dolosas por arma de fuego bajaron 8.4%; el secuestro disminuyó 28.8% y la extorsión reportó una reducción de 7.7%.

Respecto a robos con violencia, las autoridades señalaron caídas en distintas modalidades, entre ellas el robo de vehículo, a transportistas, transeúntes y comercios.

Particularmente, el robo de automóvil con violencia reportó una disminución del 39% entre septiembre de 2024 y abril de 2026, consolidándose como uno de los indicadores con mayor reducción en el periodo.