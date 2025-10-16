Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó las modificaciones recientes a la Ley de Amparo aprobadas por el Senado y que están listas para ser firmadas por la mandataria.

Zaldívar señaló que gran parte de las críticas hacia la reforma provienen de intereses particulares. Según él, muchos críticos son abogados de deudores fiscales, “comentócratas” aliados a antiguos sistemas políticos o jueces afectados por la reforma, quienes descalifican sin comprender el amparo. “Deberíamos preguntarnos a quiénes benefician estas críticas”, enfatizó.

El funcionario explicó que los cambios no buscan limitar la defensa de los ciudadanos.

“Al contrario, se realizan ajustes para impedir que la institución del amparo sea utilizada con fines ilícitos o socialmente reprobables. Sobre el interés legítimo, aclaró que la reforma no lo restringe ni redefine, sino que detalla sus elementos esenciales, garantizando la protección de derechos colectivos y difusos, como los ambientales”, expresó.