Gobierno de Sheinbaum arremete contra los que critican la reforma a la Ley de Amparo y aclaran detalles
Sobre las críticas de que se acotará el interés legítimo, que significaría dejar fuera a los intereses colectivos, Zaldívar afirmó que ‘esto no es así’
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicó las modificaciones recientes a la Ley de Amparo aprobadas por el Senado y que están listas para ser firmadas por la mandataria.
Zaldívar señaló que gran parte de las críticas hacia la reforma provienen de intereses particulares. Según él, muchos críticos son abogados de deudores fiscales, “comentócratas” aliados a antiguos sistemas políticos o jueces afectados por la reforma, quienes descalifican sin comprender el amparo. “Deberíamos preguntarnos a quiénes benefician estas críticas”, enfatizó.
El funcionario explicó que los cambios no buscan limitar la defensa de los ciudadanos.
“Al contrario, se realizan ajustes para impedir que la institución del amparo sea utilizada con fines ilícitos o socialmente reprobables. Sobre el interés legítimo, aclaró que la reforma no lo restringe ni redefine, sino que detalla sus elementos esenciales, garantizando la protección de derechos colectivos y difusos, como los ambientales”, expresó.
En cuanto a las suspensiones, Zaldívar mencionó dos ajustes principales:
Bloqueos de cuentas por la UIF: La suspensión no procede automáticamente en casos relacionados con lavado de dinero, pero quienes acrediten la licitud de sus recursos pueden obtenerla.
Permisos, licencias o concesiones federales: No se puede suspender la obligación de contar con estos permisos para eludir la normativa.
Según Zaldívar, estas modificaciones buscan evitar abusos previos sin afectar a quienes actúan de buena fe. Asimismo, negó que la reforma implique retroactividad: los juicios de amparo ya concluidos seguirán bajo la ley vigente, y solo los casos futuros se regirán por las nuevas disposiciones.
Finalmente, aseguró que la reforma busca hacer el amparo más ágil, accesible y eficiente, manteniendo la defensa de derechos fundamentales sin limitar su alcance.