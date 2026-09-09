Gobierno propone IEPS al huachicol fiscal para frenar el combustible ilegal en México

A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diésel cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que no será acreditable, una medida con la que se busca combatir el huachicol fiscal.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos enviada ayer al Congreso, no se trata de una medida recaudatoria tradicional, sino de un mecanismo de fiscalización para verificar la concordancia entre lo que las estaciones de servicio compran formalmente y lo que comercializan.