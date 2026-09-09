Gobierno propone IEPS al huachicol fiscal para frenar el combustible ilegal en México
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La Ley de Ingresos incluiría una cuota no acreditable del IEPS a gasolinas y diésel de origen no acreditado para combatir la comercialización ilegal
A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diésel cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que no será acreditable, una medida con la que se busca combatir el huachicol fiscal.
De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos enviada ayer al Congreso, no se trata de una medida recaudatoria tradicional, sino de un mecanismo de fiscalización para verificar la concordancia entre lo que las estaciones de servicio compran formalmente y lo que comercializan.
“Su finalidad consiste en establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no existe certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución”, expone la propuesta.
En caso de aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2027, con el fin de contar con un período razonable para implementar los ajustes técnicos, operativos y administrativos.