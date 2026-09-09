Gobierno propone IEPS al huachicol fiscal para frenar el combustible ilegal en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobierno propone IEPS al huachicol fiscal para frenar el combustible ilegal en México
    De ser avalada por el Congreso, la norma arrancará en julio de 2027 para dar margen de adaptación técnica y operativa a los permisionarios. CUARTOOSCURO

La Ley de Ingresos incluiría una cuota no acreditable del IEPS a gasolinas y diésel de origen no acreditado para combatir la comercialización ilegal

A partir del próximo año, las ventas de gasolina y diésel cuyo origen no esté debidamente acreditado deberán pagar una cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que no será acreditable, una medida con la que se busca combatir el huachicol fiscal.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos enviada ayer al Congreso, no se trata de una medida recaudatoria tradicional, sino de un mecanismo de fiscalización para verificar la concordancia entre lo que las estaciones de servicio compran formalmente y lo que comercializan.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sat-revela-que-hay-54-mil-empresas-con-cinco-anos-sin-pagar-impuestos-IF23378617

“Su finalidad consiste en establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no existe certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución”, expone la propuesta.

En caso de aprobarse, la medida entraría en vigor el 1 de julio de 2027, con el fin de contar con un período razonable para implementar los ajustes técnicos, operativos y administrativos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
impuestos
combustibles

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
El Secretario de Hacienda puso especial énfasis en atacar a las factureras y a quien elude el ISR.

Paquete Económico: Va Gobierno Federal contra factureras y elusión de ISR
El mandatario coahuilense destacó el constante flujo laboral, comercial e industrial entre Coahuila y Nuevo León.

Pase Turístico de NL ‘es inconstitucional, pensábamos que era broma’: Gobernador de Coahuila
La resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles establece un pasivo laboral de más de 19 mil 248 millones de pesos para 13 mil 907 trabajadores de AHMSA y Minosa.

Validan lista definitiva de trabajadores de AHMSA y Minosa previo a la subasta de acerera de Monclova
¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días

¡Y se marchó! Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ tras solo dos días
Siete mexicanos competirán en Saltillo, incluidos Ana Paula Vázquez y Matías Grande, mientras el Centro Histórico tendrá cierres viales y ajustes al transporte público.

Saltillo recibe la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco: calles cerradas, horarios, boletos y todo lo que necesitas saber
true

La 4T anda rasguñando dinero

La próxima semana se conmemorará en todo México el aniversario del inicio de Independencia, por lo que es considerado un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes.

¿Hay puente el 15 y 16 de septiembre por la Independencia de México? Esto dice la SEP
Evento. La cantante de origen chileno prepara una nueva visita a México con una gira que llegará a distintas ciudades del país.

Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber