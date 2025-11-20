Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P

México
/ 20 noviembre 2025
    Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&amp;P
    La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado. Foto: Especial

Directivo de la calificadora sostiene que existe problemas de coordinación entre el liderazgo político y la clase empresarial

CABO SAN LUCAS, BC.- La persistencia del narcotráfico y la falta de un rumbo económico compartido continúan siendo factores que podrían obstaculizar el crecimiento de México, advirtió Joydeep Mukherji, managing director de Sovereign Ratings en S&P Global.

En entrevista con Reforma, el analista señaló que el problema del crimen organizado, aunque no es nuevo, se combina con elementos transitorios y estructurales que limitan el desempeño económico del País. Entre ellos destacó la escasa inversión pública y privada, especialmente en infraestructura.

TE PUEDE INTERESAR: Se estanca economía en octubre; su avance anual fue de sólo 0.02 por ciento

“No hay tanta inversión pública como todos quisieran, y esto está relacionado con problemas de coordinación entre el liderazgo político y el sector privado”, explicó. Mukherji subrayó que esta falta de alineación no surgió en las administraciones recientes, sino que se arrastra desde hace varios gobiernos.

“El problema no nació hoy con Claudia (Sheinbaum), tampoco con AMLO; es un asunto de largo plazo. Existe una brecha, no hay un norte compartido sobre hacia dónde debe avanzar el País, y eso ya era una realidad antes de Morena”, apuntó.

La presencia del crimen organizado frena la actividad económica en algunas partes del país. Foto: Cuartoscuro

El directivo añadió que México enfrenta un escenario sin consenso mínimo sobre su dirección económica y con retos adicionales como la inseguridad y los choques externos.

TE PUEDE INTERESAR: Desigualdad económica en México, ¿qué se puede hacer?

Respecto a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Mukherji advirtió que un contexto de incertidumbre en el acceso al mercado estadounidense obligará a cuestionar la capacidad de respuesta del Gobierno mexicano.

Si esta no es adecuada, afirmó, el crecimiento podría debilitarse aún más, afectando la recaudación fiscal, incrementando la carga de la deuda y, eventualmente, presionando a la baja la calificación crediticia del País. Con información de Reforma

