Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P

CABO SAN LUCAS, BC.- La persistencia del narcotráfico y la falta de un rumbo económico compartido continúan siendo factores que podrían obstaculizar el crecimiento de México, advirtió Joydeep Mukherji, managing director de Sovereign Ratings en S&P Global.

En entrevista con Reforma, el analista señaló que el problema del crimen organizado, aunque no es nuevo, se combina con elementos transitorios y estructurales que limitan el desempeño económico del País. Entre ellos destacó la escasa inversión pública y privada, especialmente en infraestructura.

“No hay tanta inversión pública como todos quisieran, y esto está relacionado con problemas de coordinación entre el liderazgo político y el sector privado”, explicó. Mukherji subrayó que esta falta de alineación no surgió en las administraciones recientes, sino que se arrastra desde hace varios gobiernos.

“El problema no nació hoy con Claudia (Sheinbaum), tampoco con AMLO; es un asunto de largo plazo. Existe una brecha, no hay un norte compartido sobre hacia dónde debe avanzar el País, y eso ya era una realidad antes de Morena”, apuntó.