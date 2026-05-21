$!Gorditas Chiwas: así es el restaurante señalado por EU por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

El nombre de Gorditas Chiwas pasó de ser identificado como un negocio de antojitos mexicanos en Chihuahua a aparecer en un comunicado oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses lo vincularan con una presunta red de lavado de dinero relacionada con el Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que el restaurante forma parte de las entidades sancionadas dentro de una investigación contra operadores financieros presuntamente ligados al tráfico de drogas y al lavado de recursos provenientes de la venta ilícita de fentanilo.

De acuerdo con el comunicado, el establecimiento sería controlado por Alfredo Orozco Romero, identificado por autoridades estadounidenses como presunto asesor de seguridad y cobrador de deudas de Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de una red dedicada al lavado de dinero para la organización criminal. El comunicado señala que: “el empresario Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV , y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, Gorditas Chiwas , a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero , quienes actúan como sus testaferros de confianza.”

EL ORIGEN DE LAS GORDITAS CHIWAS Antes de verse relacionado con investigaciones internacionales, Gorditas Chiwas era conocido en Chihuahua por sus gorditas de guisado y su presencia en plazas comerciales de la ciudad. En la cuenta oficial de Facebook del restaurante se explica que el negocio nació hace 29 años en un local de Plaza Mirador, en la ciudad de Chihuahua. Según la descripción compartida en redes sociales, el proyecto surgió con la intención de competir con grandes cadenas de comida rápida mediante un concepto basado en antojitos mexicanos preparados al momento. Las publicaciones del restaurante destacan que las gorditas son elaboradas a mano y rellenas con guisados preparados diariamente mediante recetas propias. Con el paso de los años el negocio logró expandirse. Para 2017 ya contaba con al menos tres sucursales, según un comercial difundido en YouTube. Actualmente, únicamente aparecen dos direcciones asociadas al restaurante, aunque la sucursal mencionada específicamente por autoridades estadounidenses es la ubicada en Plaza Galería Chihuahua.

LA RELACIÓN SEÑALADA POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO Según la OFAC, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero aparecen como las personas detrás del negocio y presuntamente actuarían como prestanombres de Alfredo Orozco Romero. Las autoridades estadounidenses señalaron que Alfredo Orozco Romero estaría relacionado con actividades de apoyo financiero y logístico para Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente encabeza una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, incluida la venta ilícita de fentanilo. El Departamento del Tesoro indicó que Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y que su estructura presuntamente coordina la recolección de dinero en efectivo generado por la venta de drogas en Estados Unidos para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México. Dentro de las sanciones anunciadas, las autoridades estadounidenses incluyeron a Gorditas Chiwas al considerar que el negocio habría proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a la red investigada. Además, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero fueron señaladas por presuntamente actuar en nombre de Alfredo Orozco Romero. GORDITAS CHIWAS: ¿CÓMO ES EL RESTAURANTE? Gorditas Chiwas opera en un local pequeño donde la preparación de alimentos se realiza frente a los clientes. En la parte interior se encuentran refrigeradores e insumos utilizados para la elaboración de las gorditas, mientras que al frente hay una parrilla y recipientes donde se exhiben los distintos guisados disponibles. Las mesas para los comensales están colocadas en la parte exterior del establecimiento. Hasta el momento, el restaurante continúa apareciendo como abierto en plataformas digitales como Google Maps y en sus redes sociales no se han anunciado cierres o modificaciones en la operación tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

QUÉ VENDEN Y CUÁNTO CUESTA COMER EN GORODITAS CHIWAS La oferta gastronómica del negocio se centra principalmente en gorditas y quesadillas acompañadas con diferentes guisos tradicionales. Entre las opciones disponibles se encuentran carnitas en salsa verde, asado de puerco, papas con chorizo, picadillo, nopalitos, frijoles con queso, cueritos en salsa verde y chile relleno. De acuerdo con los precios publicados en plataformas de entrega y redes sociales, los costos oscilan entre 22 y 28 pesos por pieza. Los precios reportados son los siguientes: - Carnitas en salsa verde: 28 pesos - Asado de puerco: 28 pesos - Papas con chorizo: 25 pesos - Picadillo: 27 pesos - Nopalitos: 22 pesos - Cueritos en salsa verde: 27 pesos - Frijoles con queso: 25 pesos - Chile relleno: 28 pesos - Chile pasado con queso: 27 pesos - Quesadilla: 25 pesos También se ofrecen refrescos tradicionales y versiones light desde 20 pesos. En publicaciones antiguas de redes sociales se promocionaban burritos, molletes, tortas y combos; sin embargo, actualmente esos productos ya no aparecen dentro del menú principal.

UBICACIÓN DE LAS GORODITAS CHIWAS El restaurante señalado por autoridades estadounidenses se encuentra en Plaza Galería Chihuahua, ubicada sobre el bulevar Antonio Ortiz Mena 8, en la colonia Unidad Presidentes, en la ciudad de Chihuahua. Según Google Maps, el establecimiento opera todos los días en un horario de 11:00 a 21:00 horas. Las sanciones anunciadas por la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Además, prohíben transacciones financieras relacionadas con dichas personas o empresas, salvo autorización específica del gobierno estadounidense.

Publicidad