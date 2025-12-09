Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey obtiene certificación: Mejores Lugares Para Trabajar LGBTQ+ 2026

Monterrey, Nuevo León.- El Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey fue reconocido por la Fundación Human Rights Campaign (HRC) con la certificación “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ + 2026” que es un distintivo que reafirma el compromiso de la institución por construir entornos laborales donde la dignidad, el respeto e inclusión sean ejes centrales.

El Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey está integrado por el Tec de Monterrey, TecSalud y Tecmilenio.

“La distinción forma parte del programa HCR Equidad MX, desarrollado en alianza con la empresa de consultoría ADIL Diversidad e Inclusión Laboral”, detalló el Tecnológico de Monterrey en un un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

GRUPO EDUCATIVO TECNOLÓGICO DE MONTERREY REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA DIGNIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Precisó que como parte de la metodología, la certificadora evalúa aspectos clave como: políticas de no discriminación/ equidad de oportunidad de empleo; competencia organizacional LGBTQ+; Educación y EntrenamientoLGBTQ+ y Compromiso Público.

“A través de nuestra visión al 2030 reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad humana, la diversidad y la inclusión en todas las entidades del Grupo Educativo”, señaló Jessica González de Cosio, vicepresidenta de Inclusión, Integridad y Cumplimiento.

Añadió que para hacer realidad esta visión es clave la construcción de ambientes en donde todas las personas sean respetadas y valoradas.

En la edición 2026 de HRC Equidad MX, participaron 240 empresas, de las cuales 189 alcanzaron la puntuación perfecta y obtuvieron la certificación.

“Para la comunidad del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, este reconocimiento es un testimonio del trabajo constante para impulsar entornos donde cada persona pueda desarrollarse con libertad, seguridad y oportunidades equitativas”, indicó la institución.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Detectan casos de profes que pagaron para simular incapacidades

Por su parte, Hernán García, vicepresidente de Talento, destacó que como Grupo Educativo su propósito es transformar la vida de las persona y de las comunidades a través de la educación.

“Aspiramos a que cada integrante de nuestra comunidad viva experiencias de crecimiento, plenitud, autenticidad y profundo respeto”, señaló.