Grupo Salinas enfrentará notificación fiscal por 51 mil mdp en 2026; ‘Ojalá paguen’: Sheinbaum

El funcionario detalló que, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el SAT está obligado a continuar con el proceso y que será en enero de 2026 cuando se realice la notificación formal del requerimiento de pago a las empresas involucradas.

Durante la conferencia matutina conocida como La Mañanera del Pueblo, el titular del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ), Antonio Dagnino, informó sobre el estado que guardan los adeudos fiscales de dos empresas vinculadas a Grupo Salinas, los cuales ascienden a 51 mil millones de pesos y se encuentran en la etapa final del procedimiento legal de cobro.

GRUPO SALINAS PODRÍA SOLICITAR UN ESQUEMA DE PAGO U OBTENER UN AJUSTE A LA BAJA DE HASTA 39%

Antonio Dagnino explicó que, una vez notificados, los contribuyentes cuentan con las opciones previstas en la legislación fiscal y en las resoluciones judiciales vigentes. Entre ellas, destacó la posibilidad de solicitar esquemas de pago o ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos por la ley y las sentencias de los tribunales.

El titular del SAT precisó que estas alternativas no representan decisiones discrecionales de la autoridad, sino mecanismos legales contemplados para los contribuyentes que manifiesten intención de pago.

SHEINBAUM: ADEUDOS DE GRUPO SALINAS VIENEN DESDE 2008 Y YA HAY RESOLUCIONES FIRMES

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al tema al ser cuestionada por la prensa, subrayando que los adeudos fiscales tienen su origen en 2008 y que el proceso judicial ya agotó todas las instancias.

“Lo que presentamos aquí es a lo que tienen derecho de acuerdo al Código Fiscal y de acuerdo a las resoluciones de los tribunales. En el momento en que se notifique a estos grupos empresariales o a este grupo empresarial a través de dos de sus empresas, como dice la ley, ellos tienen espacio para poder acceder a esos beneficios de ley y de resolución”, declaró.

La mandataria añadió que será hasta después de la notificación cuando se conozca la respuesta del grupo empresarial: “Hay que ver pues qué es lo que contesta el grupo”.

GRUPO SALINAS AGOTÓ TODAS LAS INSTANCIAS PARA EVITAR PAGAR IMPUESTOS

Sheinbaum enfatizó que se trata de un asunto que ha sido público durante años y que actualmente ya existe una resolución definitiva. “Son adeudos que vienen desde el 2008, que hay resoluciones judiciales que hoy se llegó a la última instancia y es importante porque ha sido un tema público que por parte del SAT se diga públicamente pues qué es lo que viene y a qué tiene derecho”, señaló.

En ese contexto, la presidenta expresó: “Y la verdad, ojalá paguen”.

AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA DEUDA DE GRUPO SALINAS SON DE ACUERDO A LA LEY

La presidenta explicó que el monto actual de 51 mil millones de pesos responde a la actualización prevista en la ley fiscal, y que cualquier ajuste dependerá de la intención de pago y del esquema que eventualmente soliciten las empresas.

“En el momento que se notifique pues viene el proceso de ver de acuerdo, como la gráfica dice, ‘en caso de intención de pago, podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago’. Porque así dice el código”, puntualizó.

Agregó que será hasta enero, una vez realizada la notificación, cuando se conozcan los pasos subsecuentes del procedimiento.

PAGO DE IMPUESTOS DE GRIPO SALINAS PODRÍA SER UTILIZADO PARA PROGRAMAS SOCIALES

Sheinbaum señaló que, en caso de concretarse el pago, los recursos podrían destinarse a programas sociales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar.

“Por ejemplo, la pensión mujeres bienestar tiene el próximo año 59 mil millones. Claro, depende también, podemos aumentar las becas. Se va a utilizar para la gente”, afirmó.

POSIBILIDAD DE DESCUENTOS SON CONFORME A LA LEY

Ante los cuestionamientos sobre por qué Ricardo Salinas Pliego aún podría acceder a descuentos si manifiesta intención de pago, la presidenta respondió que se trata de lo que establece la ley y las resoluciones judiciales.

“Es la ley. O sea, las resoluciones de los tribunales. ¿Qué resolvió la corte? La corte resuelve que no son procedentes los amparos. Entonces, ¿qué queda fijo? Las resoluciones de los tribunales”, explicó.

Añadió que no se trata de una decisión personal ni política:“Aquí no hay un asunto ni personal ni político ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley”.

SHEINBAUM SE NIEGA A HABLAR SOBRE LA VISITA DE RICCARDO SALINAS PLIEGO A LA CASA BLANCA

Finalmente, al ser cuestionada sobre una posible postura respecto a la visita de Ricardo Salinas Pliego a la Casa Blanca, la presidenta declinó hacer comentarios.

“No voy a opinar, la verdad. No creo que valga la pena”, concluyó.