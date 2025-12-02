Sheinbaum tira aspiraciones de Salinas Pliego y lo exhibe por no pagar impuestos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ese proyecto no tiene asidero”, luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, abriera la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial rumbo a 2030.

Durante su conferencia matutina de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria insistió en que su gobierno no politiza el tema del pago de impuestos del empresario. “Sencillamente decimos: esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. Politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que quien ha llevado el tema al terreno político es quien mantiene adeudos fiscales. “Eso se ha hecho fuera, por quien debe los impuestos”, puntualizó al referirse indirectamente al empresario.

Al rechazar la viabilidad del proyecto político, la presidenta cuestionó el perfil del posible aspirante presidencial. “Imagínense una persona que presume su riqueza frente al pobre y a las clases medias, y que además no paga impuestos. Ese proyecto no tiene asidero”, declaró.

La jefa del Ejecutivo señaló que el discurso de Salinas Pliego se inscribe en una lógica de confrontación impulsada por sectores de la derecha internacional, en un contexto de ataques a su gobierno desde redes sociales y medios de comunicación. “Se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha”, afirmó.

Sheinbaum recordó su mensaje del pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, donde advirtió que ciertos sectores buscan reivindicar un modelo conservador similar al del Porfiriato.

“Ahora hicieron su relanzamiento. ¿Entonces hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo, más alejados del pueblo, de la gente, que no reivindican derechos, sino privilegios de unos cuantos”, sostuvo.

La mandataria comparó este movimiento con los conservadores del siglo XIX. “No es más que la reivindicación de aquellos que trajeron a Maximiliano, los que impulsaron la Guerra de Reforma”, expresó. Con información de El Universal