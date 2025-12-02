Sheinbaum tira aspiraciones de Salinas Pliego y lo exhibe por no pagar impuestos

Noticias
/ 2 diciembre 2025
    Sheinbaum tira aspiraciones de Salinas Pliego y lo exhibe por no pagar impuestos
    Reiteró que su gobierno seguirá defendiendo un proyecto que priorice los derechos sociales y la justicia fiscal, frente a lo que calificó como intentos de restaurar viejos esquemas de privilegio. /FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta cuestionó el perfil del empresario tras los dichos del líder nacional del PAN y defendió que el cobro de impuestos no se politiza desde su gobierno

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ese proyecto no tiene asidero”, luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, abriera la puerta al empresario Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial rumbo a 2030.

Durante su conferencia matutina de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria insistió en que su gobierno no politiza el tema del pago de impuestos del empresario. “Sencillamente decimos: esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. Politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Unos 20 intoxicados y 400 evacuados deja fuga de gas en empresa, en Nuevo León

Sheinbaum sostuvo que quien ha llevado el tema al terreno político es quien mantiene adeudos fiscales. “Eso se ha hecho fuera, por quien debe los impuestos”, puntualizó al referirse indirectamente al empresario.

Al rechazar la viabilidad del proyecto político, la presidenta cuestionó el perfil del posible aspirante presidencial. “Imagínense una persona que presume su riqueza frente al pobre y a las clases medias, y que además no paga impuestos. Ese proyecto no tiene asidero”, declaró.

TE PUEDE INTERESAR: Saldo de 33 lesionados en choque múltiple, en Nuevo León

La jefa del Ejecutivo señaló que el discurso de Salinas Pliego se inscribe en una lógica de confrontación impulsada por sectores de la derecha internacional, en un contexto de ataques a su gobierno desde redes sociales y medios de comunicación. “Se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha”, afirmó.

Sheinbaum recordó su mensaje del pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, donde advirtió que ciertos sectores buscan reivindicar un modelo conservador similar al del Porfiriato.

TE PUEDE INTERESAR: Define Senado lista de 10 candidatos a dirigir la FGR; Claudia Sheinbaum formará terna

“Ahora hicieron su relanzamiento. ¿Entonces hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo, más alejados del pueblo, de la gente, que no reivindican derechos, sino privilegios de unos cuantos”, sostuvo.

La mandataria comparó este movimiento con los conservadores del siglo XIX. “No es más que la reivindicación de aquellos que trajeron a Maximiliano, los que impulsaron la Guerra de Reforma”, expresó. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
López Obrador expresa la necesidad de construir un proyecto pluralista que reconozca la vigencia del México indígena y replantee la relación del país con su propia historia.

AMLO acusa que los conservadores sostienen prejuicios racistas y clasistas
Añaden que la compleja situación financiera de Petróleos Mexicanos hace poco probable que se destinen suficientes recursos para desarrollar un sistema productivo viable.

Advierten que explotación de litio detectado por Pemex es inviable
El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Proyecta Gobierno de Sheinbaum megaobra que se integrará al esquema del Tren Maya de carga
La deuda pública de México cerró octubre de 2025 en 51.1% del PIB, mostrando una baja frente al año previo y consolidando la percepción de estabilidad económica.

México tiene solidez económica; Deuda pública se ubica en 51.1% del PIB en 2025
La historia de Héctor Luis “El Güero” Palma es una de las más trágicas y sangrientas del narcotráfico. Su venganza contra el sicario que sedujo y asesinó a su esposa e hijos se convirtió en una leyenda oscura de “ojo por ojo”.

‘Ojo por ojo’... la siniestra venganza de ‘El Güero’ Palma contra el sicario que enamoró y asesino a su esposa y a sus hijos
La Profeco reveló un listado de 10 frituras con niveles excesivos de sodio, sustancia que puede provocar hipertensión, diabetes y obesidad infantil.

Profeco revela cuáles son las 10 ‘papitas’ y botanas que no deberías comer
La WNBA propuso un salario máximo de 1 millón de dólares para 2026, con un promedio proyectado de 500,000 dólares y un mínimo de 225,000.

2026 podría ser el año mejor pagado para las jugadoras de la WNBA
La cadena presentó en México la edición especial Friends Box, que incluye figuras coleccionables y una salsa temática inspirada en la icónica serie.

McDonald’s presenta en México la edición especial ‘Friends Box’: a partir de esta fecha podrás conseguirla