Guanajuato es el estado con más homicidios, pero bajaron 65%: Sheinbaum

Durante una conferencia realizada en Irapuato , la jefa del Ejecutivo señaló que los avances se lograron principalmente tras detenciones de integrantes de grupos delictivos de alta violencia entre febrero y abril de 2025. Estas acciones, afirmó, permitieron debilitar estructuras criminales que operaban en la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aseguró que el estado de Guanajuato continúa registrando el mayor número de homicidios en el país, aunque la incidencia ha disminuido de manera significativa en el último año. Según la mandataria, la reducción alcanza el 65% , resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y estatales.

“Vean nada más la reducción: 65% en el número de homicidios en Guanajuato. Es un trabajo muy importante de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de la República y de la fiscalía estatal”, expresó.

GUANAJUATO SIGUE ENCABEZANDO CIFRAS NACIONALES

A pesar de la disminución, Sheinbaum reconoció que al cierre de 2025 la entidad todavía figuró como la más violenta en términos de homicidios dolosos. Esto se debe a que los primeros meses del año registraron cifras particularmente altas, lo que influyó en el acumulado anual.

La mandataria explicó que la tendencia comenzó a cambiar tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad y la intensificación de operativos en zonas prioritarias. Los resultados, dijo, reflejan una reducción progresiva en los indicadores delictivos.

Especialistas en seguridad señalan que Guanajuato ha enfrentado en los últimos años disputas entre organizaciones criminales por el control territorial, lo que elevó la violencia en la región.

COORDINACIÓN ENTRE FUERZAS FEDERALES Y ESTATALES

La presidenta destacó que uno de los factores clave ha sido la coordinación permanente entre instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina y autoridades locales. Según explicó, el trabajo conjunto permitió ejecutar detenciones estratégicas y operativos focalizados.

Además, subrayó la importancia de las reuniones diarias de seguridad, donde se analizan datos y se toman decisiones operativas para responder con rapidez a los eventos delictivos. “La coordinación es fundamental para reducir la violencia”, reiteró.

Analistas coinciden en que la cooperación interinstitucional suele ser determinante para lograr impactos sostenidos en la seguridad pública.

RETOS PENDIENTES EN SEGURIDAD

Aunque los datos muestran una reducción importante, el desafío sigue siendo mantener la tendencia a la baja y consolidar condiciones de seguridad en la entidad. Expertos advierten que los resultados deben evaluarse a mediano plazo para confirmar su estabilidad.

Entre los factores que influyen en la violencia destacan la presencia de grupos delictivos, el mercado ilegal de combustibles y disputas territoriales. Estos elementos han convertido a Guanajuato en un punto crítico en la estrategia nacional de seguridad.

DATOS CURIOSOS

• Guanajuato ha encabezado cifras de homicidios en México durante varios años consecutivos.

• La entidad es uno de los principales polos industriales del país, lo que contrasta con sus indicadores de violencia.

• Operativos focalizados suelen generar reducciones temporales que deben sostenerse con políticas integrales.

En el balance general, el gobierno federal sostiene que la tendencia actual refleja avances, aunque reconoce que la entidad todavía enfrenta retos importantes para reducir de manera definitiva la violencia.