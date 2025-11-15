Guardia Nacional decomisa paquete de marihuana en paquetería de Nuevo León

Durante inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería en el municipio de San Nicolás de los Garza, elementos de la Guardia Nacional lograron el decomiso de un cargamento de marihuana, en Nuevo León.

La autoridad federal informó a través de un comunicado que con el apoyo de un binomio canino detectaron una caja de cartón con aproximadamente 13 kilos del enervante.

”Durante inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con apoyo de binomio canino detectaron una caja de cartón con aproximadamente 13 kilos de marihuana”, precisó el escrito.

Indicó que el narcótico fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.