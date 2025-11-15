Guardia Nacional decomisa paquete de marihuana en paquetería de Nuevo León

México
/ 15 noviembre 2025
    Guardia Nacional decomisa paquete de marihuana en paquetería de Nuevo León
    La droga fue asegurada en una empresa de paquetería en San Nicolás con ayuda de un binomio canino Foto: cortesía

Durante inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería en el municipio de San Nicolás de los Garza, elementos de la Guardia Nacional lograron el decomiso de un cargamento de marihuana, en Nuevo León.

La autoridad federal informó a través de un comunicado que con el apoyo de un binomio canino detectaron una caja de cartón con aproximadamente 13 kilos del enervante.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Nuevo León desarticula banda dedicada al robo y narcomenudeo; detienen a 3 hombres

”Durante inspecciones de seguridad en una empresa de mensajería y paquetería, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con apoyo de binomio canino detectaron una caja de cartón con aproximadamente 13 kilos de marihuana”, precisó el escrito.

Indicó que el narcótico fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Temas


Detenciones
Narcotráfico

Organizaciones


Guardia Nacional

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El coronel en retiro Octavio Othón López Pérez es uno de los militares que están involucrados en esta trama.

Coahuila: Investiga FGR huachicol fiscal... ¡del Ejército!
La representación diplomática calificó el documento como falso y pidió ignorar su contenido.

Desmienten ‘memorándum’ sobre ofensiva del gobierno mexicano contra Grupo Salinas
Rubén Arenza, mejor conocido como ‘Ru Abogado’, fue detenido por elementos de la Policía de Naucalpan, en el Estado de México, tras denunciar presuntos actos de corrupción.

Policías de Naucalpan detienen a ‘Ru Abogado’, quien documentaba presunta corrupción (videos)
Los organizadores de la marcha —independientes del colectivo— señalan que las concentraciones se harán en 50 ciudades de 31 estados, incluyendo Torreón, Saltillo, Piedras Negras, Monclova y Sabinas.

Confirman la ‘Marcha de la Generación Z’ en cinco localidades de Coahuila
Este 15 de noviembre en el MUSAVE habrá un Búho Cornudo y una Aguililla Rojinegra para que los visitantes se puedan tomar fotografías con ellas.

¡Celebra Museo de las Aves 32 años en Saltillo con entradas gratis, búho cornudo y aguililla rojinegra!