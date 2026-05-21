Hallan casquillos, machetes y ropa en ‘crematorio’ de Lagos de Moreno

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    Hallan casquillos, machetes y ropa en ‘crematorio’ de Lagos de Moreno
    La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas añadió que también se investiga el caso de Las Pintitas, en El Salto. Cuartoscuro

La falta de una estructura hecha para quemar cadáveres impide a las autoridades hablar de un crematorio propiamente

GUADALAJARA, JAL.- Tras la localización de posibles restos humanos carbonizados en un predio de Lagos de Moreno, las autoridades encontraron casquillos de arma larga, así como machetes, bidones y ropa.

La falta de una estructura hecha intencionalmente para quemar cadáveres impide a las autoridades hablar de un crematorio propiamente; sin embargo, reconocieron que hallaron un bebedero de ganado que pudo haber sido utilizado para ese fin.

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“Encontramos llantas y bidones medianos que contienen algún líquido que está siendo analizado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero se puede arribar a la conclusión preliminar de que se trata de acelerantes que las personas imputadas utilizaron para poder ocasionar la combustión y realizar esta exposición térmica a los restos”, explicó la Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo.

“Se han recuperado algunos casquillos, machetes e indicios biológicos con exposición térmica, aunque hasta el momento no ha habido la localización de cuerpos o segmentos completos”.

SE TRATA DE UN TERRENO EXTENSO

La funcionaria detalló que han utilizado drones, georradares y perros entrenados para ampliar la búsqueda, debido a que se trata de un terreno amplio.

“El perito nos explica que para denominarse horno o crematorio se requiere una estructura que se haya construido exprofeso para esos efectos. En este caso, lo que vemos es una pila o bebedero para animales que, de manera improvisada, fue utilizada como depósito para generar la combustión”.

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Las autoridades están obligadas a determinar cuántas personas pudieron haber sido víctimas en el lugar, dijo.

PREDIO DESCUBIERTO POR MADRES BUSCADORAS

Reiteró que, independientemente de los términos que se utilicen o de si éstos se apegan a la ley, se trata de un caso relevante que será trabajado de manera exhaustiva.

El lugar fue descubierto por madres buscadoras en un predio ubicado entre Rancho Tampico y Plan de los Rodríguez. La delincuencia, supuestamente, utilizó llantas para avivar las llamas.

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La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas añadió que también se investiga el caso de Las Pintitas, en El Salto, donde igualmente fueron localizados posibles restos humanos con exposición térmica.

Comentó que este sitio y el de Lagos de Moreno son los únicos puntos en Jalisco donde actualmente trabajan bajo el supuesto de que personas fueron cremadas.

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