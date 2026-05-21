Gobierno federal admite fallas en filtros para la elección judicial

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobierno federal admite fallas en filtros para la elección judicial
    La iniciativa enviada ayer al Congreso busca corregir diferencias en la forma en que Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron perfiles de aspirantes. Cuartoscuro

Reconoció que los comités de evaluación de la elección judicial de 2025 operaron sin criterios homologados para seleccionar a los candidatos a jueces

CDMX.-El gobierno federal admitió que los comités de evaluación de la elección judicial de 2025 operaron sin criterios homologados para seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, sostuvo que la iniciativa enviada ayer al Congreso busca corregir diferencias en la forma en que Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron perfiles de aspirantes durante el primer proceso de elección de integrantes del Poder Judicial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-ley-que-me-impida-ser-candidato-en-guerrero-felix-salgado-LP20853787

“Bueno, a partir de la experiencia que vivimos en la elección anterior de 2025 se consideró que lo ideal es que, aunque los comités actúen con independencia, puedan tener criterios homologados de cómo evaluar y con qué criterio se evalúa a los diferentes perfiles”, dijo.

CREARÁN COMISIÓN COORDINADORA

La iniciativa presidencial, que además propone aplazar de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial, plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de cada Poder para homologar filtros, requisitos y mecanismos de revisión de aspirantes.

Actualmente, los comités de evaluación funcionan de manera independiente, sin una instancia común que defina criterios uniformes para revisar perfiles, experiencia, conocimientos o elegibilidad de candidatos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-ricardo-monreal-anular-elecciones-por-injerencia-extranjera-AP20853298

“Existían los comités, pero actúan de manera independiente, entonces qué es lo nuevo, una comisión coordinadora”, explicó Alcalde.

SE REVISARÍAN CRITERIOS OBJETIVOS

Durante la mañanera, la funcionaria detalló que la nueva instancia revisaría primero criterios objetivos, como si el aspirante es licenciado en derecho, cuenta con promedios mínimos o tiene años de experiencia profesional, antes de que cada Poder realice entrevistas y evaluaciones propias.

“Se consideró que es bueno tener una instancia que de manera unificada pueda valorar todo lo que tiene que ver con criterios objetivos”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reune-sheinbaum-con-secretario-de-seguridad-de-estados-unidos-OP20852509

La ex dirigente nacional de Morena explicó que cada comité seguirá realizando entrevistas, revisión de cartas de motivos y evaluaciones técnicas para determinar qué perfiles son idóneos para ocupar cargos judiciales.

TRANSPARENTAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La propuesta presidencial también contempla transparentar públicamente los criterios de evaluación para que los aspirantes conozcan con anticipación las reglas mediante las cuales serán calificados.

La reforma judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum creó un sistema de elección popular de integrantes del Poder Judicial, pero dejó a cada comité de evaluación operar con reglas y metodologías propias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Localizaciones


CDMX
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Luisa María Alcalde Luján
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena
Poder Judicial
SCJN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Peso y equilibrio

Peso y equilibrio
true

El don de la palabra; 300 años de espera

Autoridades federales localizaron tres laboratorios clandestinos en Los Haros y Los Cedritos, Sinaloa, con afectación de 923 mdp al crimen.

Semar golpea al narco con afectación de 923 mdp tras desmantelar tres laboratorios en Sinaloa
El enlace de los menores, celebrado mediante el tradicional baile prehispánico del guajolote, refleja la persistencia de los “arreglos matrimoniales” bajo el amparo de usos y costumbres.

Ignoran Código Civil casando a pareja menor de edad en comunidad de Acapulco
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
Las altas temperaturas ya comenzaron a impactar la salud de miles de mexicanos. El IMSS confirmó un incremento de 133 por ciento en los casos de golpe de calor durante 2026.

Golpe de Calor amenaza a México... IMSS alerta por aumento de casos en un 133% en 2026 (síntomas y cómo prevenirlo)
¡Abre su corazón! Revela Kylie Minogue que fue diagnosticada con cáncer por segunda vez en 2021

¡Abre su corazón! Revela Kylie Minogue que fue diagnosticada con cáncer por segunda vez en 2021
Matías Almeyda vuelve al futbol mexicano y lo hará al frente de Rayados de Monterrey.

¡Ya es Oficial!... Matías Almeyda es el nuevo director técnico de Rayados del Monterrey