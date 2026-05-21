Gobierno federal admite fallas en filtros para la elección judicial

CDMX.-El gobierno federal admitió que los comités de evaluación de la elección judicial de 2025 operaron sin criterios homologados para seleccionar a los candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, sostuvo que la iniciativa enviada ayer al Congreso busca corregir diferencias en la forma en que Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron perfiles de aspirantes durante el primer proceso de elección de integrantes del Poder Judicial.

“Bueno, a partir de la experiencia que vivimos en la elección anterior de 2025 se consideró que lo ideal es que, aunque los comités actúen con independencia, puedan tener criterios homologados de cómo evaluar y con qué criterio se evalúa a los diferentes perfiles”, dijo.

CREARÁN COMISIÓN COORDINADORA La iniciativa presidencial, que además propone aplazar de 2027 a 2028 la siguiente elección judicial, plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de cada Poder para homologar filtros, requisitos y mecanismos de revisión de aspirantes. Actualmente, los comités de evaluación funcionan de manera independiente, sin una instancia común que defina criterios uniformes para revisar perfiles, experiencia, conocimientos o elegibilidad de candidatos.

“Existían los comités, pero actúan de manera independiente, entonces qué es lo nuevo, una comisión coordinadora”, explicó Alcalde. SE REVISARÍAN CRITERIOS OBJETIVOS Durante la mañanera, la funcionaria detalló que la nueva instancia revisaría primero criterios objetivos, como si el aspirante es licenciado en derecho, cuenta con promedios mínimos o tiene años de experiencia profesional, antes de que cada Poder realice entrevistas y evaluaciones propias.

“Se consideró que es bueno tener una instancia que de manera unificada pueda valorar todo lo que tiene que ver con criterios objetivos”, afirmó.

La ex dirigente nacional de Morena explicó que cada comité seguirá realizando entrevistas, revisión de cartas de motivos y evaluaciones técnicas para determinar qué perfiles son idóneos para ocupar cargos judiciales. TRANSPARENTAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN La propuesta presidencial también contempla transparentar públicamente los criterios de evaluación para que los aspirantes conozcan con anticipación las reglas mediante las cuales serán calificados. La reforma judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum creó un sistema de elección popular de integrantes del Poder Judicial, pero dejó a cada comité de evaluación operar con reglas y metodologías propias.

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