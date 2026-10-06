Hallan centro de exterminio y fosa con restos humanos en Nayarit

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México
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    Hallan centro de exterminio y fosa con restos humanos en Nayarit
    Colectivo de madres buscadoras en fosa clandestina. X

La Fiscalía de Nayarit investiga el predio en La Cueva; madres buscadoras colaboran en la identificación de restos.

Un centro de exterminio y una fosa con restos humanos fueron descubiertos por las autoridades en la localidad de La Cueva, dentro del municipio de Xalisco, Nayarit. El hallazgo confirmó la presencia de instalaciones utilizadas por el crimen organizado para desaparecer cuerpos de forma sistemática.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/onu-pide-a-mexico-proteger-a-mujeres-buscadoras-ante-violencia-extrema-y-asesinatos-DI23819864

El predio contaba con hornos artesanales diseñados para quemar y deshacer cadáveres mediante el uso de diésel, gasolina y sustancias químicas. De acuerdo con las investigaciones oficiales, los fragmentos óseos resultantes del proceso eran arrojados posteriormente a un riachuelo cercano para borrar evidencias.

Una fosa clandestina con cuerpos de reciente temporalidad también fue localizada en la misma zona durante las labores de inspección. Las autoridades iniciaron de inmediato la extracción de muestras genéticas para avanzar en la identificación de las víctimas.

Integrantes de colectivos de madres buscadoras participan en los peritajes junto a personal especializado de la fiscalía estatal. Su labor se enfoca en el rastreo del terreno, la recolección de indicios y la catalogación de prendas u objetos encontrados en el sitio.

La estructura hallada opera de forma similar a otros campos de adiestramiento e incineración documentados en la región occidente del país. Las autoridades mantienen abierta la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y profanación de cadáveres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-medios-mas-cuerpos-en-fosas-que-las-autoridades-en-mexico-BC23744401

UNA MÁS DE TANTAS ENCONTRADAS RECIENTMENTE

De acuerdo con registros de la organización Causa en Común y reportes de fiscalías estatales, la mayor parte de las fosas clandestinas y restos exhumados en el país se concentran en cinco entidades principales:

Sinaloa: Lidera el volumen de puntos de entierro e inhumaciones clandestinas localizados en la región del Pacífico. Colectivos como Por las Voces Sin Justicia mantienen activas las tareas de rastreo en zonas urbanas y rurales.

Jalisco: Concentra la mayor cifra acumulada de víctimas recuperadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan a la cabeza de los operativos periciales.

Sonora y Baja California Sur: Áreas del noroeste donde los colectivos de familiares registran hallazgos constantes en terrenos desérticos y periferias urbanas.

Guanajuato: Registra puntos recurrentes de exhumación en municipios del corredor industrial como Irapuato, Celaya y Silao.

Estado de México: Concentra múltiples puntos de procesamiento por parte de autoridades y colectivos en municipios del Valle de México.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/colectivo-inicia-busquedas-de-desaparecidos-cerca-de-saltillo-DK23929875

EL MISMO MODUS OPERANDI

Los hallazgos documentados por las fiscalías muestran dos patrones principales:

Fosas de inhumación directa: Excavaciones en terrenos baldíos, fincas abandonadas o zonas de difícil acceso para ocultar cuerpos.

Sitios de incineración / disolución: Predios adaptados con contenedores metálicos y químicos (como el caso reciente de Xalisco, Nayarit, o zonas del occidente del país) diseñados para destruir evidencia de forma rápida.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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