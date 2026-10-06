Hallan centro de exterminio y fosa con restos humanos en Nayarit

Un centro de exterminio y una fosa con restos humanos fueron descubiertos por las autoridades en la localidad de La Cueva, dentro del municipio de Xalisco, Nayarit . El hallazgo confirmó la presencia de instalaciones utilizadas por el crimen organizado para desaparecer cuerpos de forma sistemática.

El predio contaba con hornos artesanales diseñados para quemar y deshacer cadáveres mediante el uso de diésel, gasolina y sustancias químicas. De acuerdo con las investigaciones oficiales, los fragmentos óseos resultantes del proceso eran arrojados posteriormente a un riachuelo cercano para borrar evidencias.

Una fosa clandestina con cuerpos de reciente temporalidad también fue localizada en la misma zona durante las labores de inspección. Las autoridades iniciaron de inmediato la extracción de muestras genéticas para avanzar en la identificación de las víctimas.

Integrantes de colectivos de madres buscadoras participan en los peritajes junto a personal especializado de la fiscalía estatal. Su labor se enfoca en el rastreo del terreno, la recolección de indicios y la catalogación de prendas u objetos encontrados en el sitio.

La estructura hallada opera de forma similar a otros campos de adiestramiento e incineración documentados en la región occidente del país. Las autoridades mantienen abierta la investigación por los delitos de secuestro, homicidio y profanación de cadáveres.