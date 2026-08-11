A la baja homicidio doloso en Guanajuato, BC, Sinaloa y Edomex; 7 estados concentran casi el 50% de los crímenes

CDMX.- El gobierno federal informó este martes que hay una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos en el país desde que arrancó el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una cifra que en septiembre de 2024 era de 86.9 asesinatos diarios y que disminuyó a 42.5 en julio pasado. “En 22 meses, la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos [...] Podemos hablar de que hay resultados, de que la estrategia está dando resultados”, expresó la mandataria federal durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

SIETE ENTIDADES CONCENTRAN CASI EL 50% DE LA CIFRA NACIONAL El informe, presentado por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, detalla que siete entidades federativas concentran el 49% del total de casos de homicidio doloso: *Guanajuato (8.6%) *Baja California (8.2%) *Chihuahua (8.1%) *Sinaloa (7.1%) *Estado de México (6%) *Guerrero (5.6%) *Morelos (5.5%) Sin embargo, aunque estos siete estados concentran una cifra alarmante de casos, las gráficas presentadas por el gobierno federal dejan ver que existe un descenso en el promedio diario de hasta el 76% en estas entidades consideradas violentas.

GUANAJUATO REGISTRA REDUCCIÓN DE 76% La información del SESNSP indica que hubo un aumento de homicidios dolosos en Guanajuato durante los primeros meses del gobierno de Sheinbaum. No obstante, la reducción drástica en este delito comenzó a notarse a partir de febrero de 2025. En febrero de 2026, la entidad tuvo un promedio de homicidios de 12.7 por día; este julio que acaba de terminar cerró el mes con solo 3.1 casos diarios. La disminución registrada es de 76%, una de las más altas a nivel nacional.

EN BAJA CALIFORNIA HOMICIDIO DOLOSO DISMINUYE CASI A LA MITAD En el caso de Baja California se registra una tendencia a la baja desde el arranque del actual sexenio.En septiembre de 2024, la entidad contabilizó 7.1 homicidios en promedio diario; ahora, en julio de 2026, cerró con solo 3.7 casos, lo que representa una reducción del 48%. La titular del SESNSP señaló que “como es de dominio público”, Sinaloa a partir de septiembre de 2024 registró un repunte significativo en este delito, debido a una pugna entre grupos del crimen organizado. La entidad, que se encontraba sumergida en la violencia por la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, facciones del Cártel de Sinaloa, alcanzó el pico más alto de homicidios dolosos en junio de 2025 con 6.9 casos diarios. En contraste, al cierre de julio de 2026 el estado sumó apenas 3.3 casos por día, siendo este el mes más bajo en el último año con una disminución del 52%.

EDOMEX A LA BAJA DESDE EL INICIO DEL SEXENIO En el caso del Estado de México, los datos gubernamentales muestran que hubo una baja continua desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una reducción del 59% en este crimen. El homicidio doloso diario era de 6.6 casos diarios en septiembre de 2024. Desde entonces, comenzó a disminuir de manera gradual hasta julio de este año, en donde alcanzó un mínimo de 2.7 registros por día. GUERRERO Y MORELOS CON DISMINUCIÓN DE HASTA 61% Otras dos entidades que también registraron una caída de más de la mitad en el registro de homicidios dolosos fueron Guerrero y Morelos, ambas consideradas dentro de los estados puntero en este delito. En Guerrero se registró un incremento inusual en octubre de 2024, cuando pasó de 3.9 a 6.6 casos diarios en un periodo de un mes. Sin embargo, posterior a ello el registro decreció. Al cierre de julio, la entidad suma sólo 2.5 homicidios dolosos por día. En Morelos sólo se registró un pico de 4.3 casos por día en noviembre de 2024; al cierre de julio, la entidad acumula 2.1 homicidios dolosos diariamente.