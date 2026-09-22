Hallan un cuerpo en descomposición en el río Alseseca, en Lomas de San Miguel, Puebla

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    Hallan un cuerpo en descomposición en el río Alseseca, en Lomas de San Miguel, Puebla
    Hallan cuerpo en descomposición en el río Alseseca en Lomas de San Miguel, Puebla. X

La Fiscalía de Puebla acudió a Lomas de San Miguel para realizar las diligencias; la identidad y causas de muerte aún no se determinan.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado la tarde de este martes 22 de septiembre en el río Alseseca, a la altura de la colonia Lomas de San Miguel, en Puebla. El hallazgo movilizó a distintas elementos de emergencia y autoridades locales.

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Vecinos de la zona reportaron la presencia de un cuerpo atascado entre la maleza y acumulación de basura del río. Tras el aviso al número de emergencias 911, agentes de la Policía Municipal y estatal acudieron al punto para acordonar el área.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron las primeras investigaciones y recolección de indicios. En el operativo participaron corporaciones de rescate e integrantes de la policía ministerial con elementos caninos para facilitar el acceso a la barranca.

La identidad, el sexo y la edad de la persona fallecida permanecen sin determinar. La dependencia estatal informó que los datos oficiales se darán a conocer hasta que concluyan las pruebas de laboratorio y los estudios forenses.

Autoridades periciales trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del deceso y determinar si existe reporte previo de desaparición registrado en la entidad.

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POSIBILIDAD DE QUE SE TRATE DE UN JOVEN ANTES DESAPARECIDO

Algunas medios digitales proponen que el cuerpo encontrado podría ser del joven jugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP, quien cuenta con un boletín de búsqueda en el estado por su desaparición desde el 5 de septiembre.

Hasta ahora no se ha confirmado nada ni se tiene una versión oficial por parte de las autoridades, por lo que el cuerpo podría no pertenecer al susodicho.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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