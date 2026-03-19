Hay demandas de la CNTE que no se pueden cumplir: Claudia Sheinabum

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México
/ 19 marzo 2026
    Hay demandas de la CNTE que no se pueden cumplir: Claudia Sheinabum
    Los docentes exigen, entre otras cosas, aumento a salarios y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. CUARTOSCURO

Ante nuevo paro y amago con boicotear Mundial, la Presidenta dijo que hay diálogo, aunque algunos planteamientos son imposibles por presupuesto

Ante las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), entre ellas reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ésta señaló que ya hay mesas de diálogo abiertas, pero advirtió que algunos de los planteamientos de los docentes no se pueden cumplir por motivos presupuestales.

Tras el inicio de un paro de 72 horas de la CNTE, Sheinbaum aseguró que el año pasado se aumentó 10 por ciento del salario del magisterio, además de entregarse un millón de plazas, mismas que, recordó, habían sido negadas con la reforma educativa avalada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-la-detencion-y-liberacion-de-monica-zambada-niebla-hija-de-el-mayo-en-sinaloa-AM19628866

Señaló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación, encabezan las mesas de diálogo, algo que, dijo, en el llamado periodo neoliberal no existía.

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la secretaría de Gobernación, con el secretario de Educación. En el pasado ni siquiera tenían eso en el período neoliberal.

“Entonces tienen mesas y tienes mesas en sus estados y tienen mesas aquí, pero hay temas que el presupuesto público no da para como para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México, en las maestras de México, pero pues hay un presupuesto que incluyen programas de bienestar, salarios de maestros y maestras que han aumentado de manera importante desde 2018 a la fecha (...) el diálogo está abierto”.

La mandataria recordó que durante las últimas movilizaciones de la CNTE se había pactado una reunión, sin embargo los docentes decidieron no llegar a la misma.

“Vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar, pero pues sí hay temas que son más complejos”, advirtió la Presidenta.

Sobre la advertencia de la CNTE de boicotear el desarrollo del Mundial de Futbol si no se cumplen sus demandas, la Presidenta descartó que sea un chantaje y llamó a no bloquear calles cuando existe un diálogo permanente.

“Yo no lo catalogaría (como chantaje), lo que sí, es que si está la mesa abierta, ¿para qué cierran una calle?”, cuestionó.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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