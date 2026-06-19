Condicionan energía y agua inversión en sector tecnológico

CDMX.- En medio de la incertidumbre por el proceso de revisión del T-MEC, el acceso a energía suficiente y la disponibilidad de agua figuran entre los principales retos para que México aproveche plenamente la llegada de nuevas empresas tecnológicas, coincidieron expertos. El director de análisis de crédito de Moody’s Local México, René Robles, señaló que la creciente llegada de industrias intensivas en consumo energético, como centros de datos, manufactura avanzada y proyectos relacionados con inteligencia artificial (IA), exige mayores inversiones en generación eléctrica, particularmente en fuentes renovables.

Añadió que México cuenta con ventajas competitivas como una fuerza laboral calificada y costos relativamente atractivos, pero también será necesario fortalecer la formación de talento especializado en áreas como robótica, IA y operación de data centers. “Hay un tema de cierta limitación en cuanto a la energía. Están llegando unos data centers a la región del Bajío, principalmente Querétaro. Son industrias altamente consumidoras de energía. México ahí tiene algunas limitantes para la generación de energía eléctrica y además muchas de las fuentes que están solicitando estas empresas que vienen es que sean renovables”, dijo. Destacó que hay que priorizar las condiciones para concretar las inversiones en energía que debe realizar el gobierno mexicano para mantenerse al día respecto a los requerimientos que surgen de la relocalización de capitales (nearshoring). Otro tema por atender tiene que ver con los problemas de disponibilidad hídrica que enfrentan algunas regiones industriales, sobre todo en el norte del país. Robles resaltó que la disponibilidad de agua es uno de los principales desafíos para que México aproveche plenamente las oportunidades que se han detectado.

Afirmó que “una parte significativa de las plantas que contribuyen al nearshoring se ubican en el norte del país, y en esa zona ya se presentan ciertos niveles de sequía”. “La disponibilidad hídrica es baja en esa región. Es uno de los factores que podría convertirse en una limitante para el desarrollo de nuevas inversiones”.

En materia de certidumbre para la inversión, el especialista consideró que los empresarios continúan observando con atención tanto la revisión del T-MEC como el entorno político e institucional en México. Indicó que la estabilidad regulatoria y un marco legal predecible son elementos fundamentales para que las empresas tomen decisiones de largo plazo, por lo que cualquier cambio que genere dudas sobre las condiciones de operación de las firmas puede influir en el ritmo de llegada de nuevos capitales. “Lo que los inversionistas necesitan es certidumbre, un marco legal estable. Las últimas reformas, principalmente la del Poder Judicial, pudieron haber generado cierta incertidumbre. Al final del día, las empresas requieren condiciones políticas favorables para invertir y desarrollar sus proyectos. POLÍTICA SECTORIAL En opinión del académico de la Universidad Iberoamericana Gerardo Herrera, para que México aproveche plenamente la oportunidad del nearshoring no basta con atraer empresas y ampliar la infraestructura industrial, ya que es necesario impulsar una política que fortalezca las cadenas productivas nacionales. Explicó que, actualmente, una parte importante de las exportaciones mexicanas depende de insumos importados, especialmente en sectores tecnológicos, por lo que el país sigue concentrado en actividades de ensamblaje y comercialización, en detrimento de la producción de componentes de un mayor valor agregado.

“Hace falta una política industrial. Tenemos procesos de comercialización, de ensamblaje: tráelo aquí, lo armo y lo vendo. En eso somos muy buenos, pero nos faltan cadenas productivas locales. Eso es política industrial”, sostuvo. Herrera consideró que, pese a los múltiples anuncios de inversión realizados en los últimos años, la materialización de proyectos ha sido limitada, lo que refleja la cautela de las empresas ante un entorno de incertidumbre.

Sostuvo que para impulsar la producción nacional y reducir la dependencia de insumos importados se requiere de inversiones efectivas, acompañadas de condiciones jurídicas que den confianza a los inversionistas. “Hay muchos anuncios de inversión, pero la inversión efectiva ha sido relativamente poca. Un anuncio no es inversión”.

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