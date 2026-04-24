Noticias para el fin de semana: FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol; tiroteo en pirámides de Teotihuacan y pronóstico del clima

MÉXICO

→ FGR desmantela una de las mayores redes de huachicol en México tras decomiso millonario en Tamaulipas : La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de una de las redes de contrabando de combustible más relevantes en el país, resultado de una serie de investigaciones derivadas de un operativo realizado en marzo de 2024 en Altamira, Tamaulipas.

→ Detonaciones de arma en pirámides de Teotihuacán; agresor y una mujer canadiense pierden la vida : Durante la mañana del lunes, se reportó detonaciones de arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en Estado de México (Edomex); reportes señalan a un sujeto disparando en varias ocasiones desde las escalinatas de la Pirámide de la Luna.

→ Frente Frío 46 azotará a México con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados : Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

INTERNACIONAL

→ Sheinbaum y Pedro Sánchez acuerdan restablecer diálogo comercial y cultural entre México y España : La mandataria informó que, después de la “Reunión en Defensa de la Democracia”, conversó con su homólogo sobre asuntos históricos vinculados con la conquista y la petición de perdón promovida por la administración mexicana, así como el reconocimiento a los pueblos originarios.

→ El descontrol de Trump genera caos y confusión en las conversaciones con Irá : La decisión de Donald Trump de enviar funcionarios estadounidenses a Islamabad para mantener nuevas conversaciones con Irán el lunes, apenas 24 horas después de que Irán volviera a cerrar el estrecho de Ormuz, le indicará a Teherán que esta vía marítima estratégica sigue siendo una baza de negociación sin parangón.

→ Japón advierte sobre riesgo de un megaterremoto tras sismo de magnitud 7.7 : La primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó a las comunidades afectadas a prepararse para arribar a los refugios; se rememoró los impactos del sismo de 2011.

COAHUILA

→ IMSS Torreón realiza primera implantación de válvula pulmonar sin cirugía abierta en el norte del País : Con esta intervención, la UMAE No. 71 se convirtió en el primer hospital del IMSS en la región norte en realizar este tipo de cirugía de alta complejidad, que sustituye la operación a corazón abierto y reduce significativamente los riesgos para los pacientes.

→ Saltillo: construirán ampliación del bulevar Los Valdez para conectar con el libramiento OFT : Al menos 882 mil pesos se invertirán en el diseño del proyecto, luego de realizarse el acto de proposiciones en el que participaron dos empresas regiomontanas.

→ Endurecerán sanciones contra padres de menores que conduzcan motocicletas en Ramos Arizpe : El nuevo reglamento contempla retiro de motocicletas sin placas y multas por falta de casco, exceso de velocidad y modificaciones a las unidades.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Fallece el actor y comediante Ricardo de Pascual; participó en El Chavo del 8, Anabel y La familia P. Luche : Fallece Ricardo de Pascual, actor de El Chavo del 8. Su trayectoria y lucha contra el EPOC marcaron su vida y carrera; falleció a los 85 años de edad.

→ Clausura 2026: partidos, horarios y dónde ver la jornada doble rumbo a la Liguilla : Equipos como América, León, Tigres y Pumas se juegan su lugar, mientras Chivas busca asegurar el liderato. Aquí, partidos, horarios y dónde verlos en México

→ Fin del ascenso en México: Las nuevas reglas de la Liga MX para la temporada 2026-2027 : Reportes recientes apuntan a que la Liga y Expansión MX perfila un modelo de acceso controlado, más cercano al sistema cerrado de la MLS que al ascenso y descenso deportivo tradicional.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Cómo corregir tu CURP y cómo hacer que esté certificada: guía paso a paso : Te explicamos cómo validar, corregir y certificar tu CURP fácilmente para que no tengas problemas a la hora de realizar trámites.

→ Beca Rita Cetina 2026: lanzan aviso clave para primaria tras registro en marzo : Tras el registro realizado durante marzo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) emitió un aviso importante dirigido a madres, padres y tutores de alumnos de primaria.