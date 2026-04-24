Revelan video de 360 grados que muestra momentos antes del tiroteo en Teotihuacan

A unos días del ataque armado ocurrido el 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se reveló un nuevo video grabado en formato 360 grados por un turista, donde muestra los momentos antes de quitarle la vida a una visitante extranjera. Un usuario de redes sociales muestran el momento previo a los disparos, como Julio César Jasso Ramírez se prepara antes de accionar el arma, dando más precisión a los hechos. Cabe destacar que las autoridades no han informado si el material fue integrado a las investigaciones oficiales para esclarecer lo ocurrido en la Pirámide de la Luna.

¿QUÉ APARECE EN EL VIDEO? En el video se observa la subida del tirador, portaba unos lentes de sol con un cubrebocas que le tapaba la mitad del rostro; con perfil bajo y mochila en mano, Julio César s adentra entre la multitud de turistas y caminar hasta llegar al borde de las escaleras para agacharse. Mientras turistas continúan tomándose fotos en el recinto y descansa después de subir las escalinatas, el sujeto abrió la mochila y comenzó a sacar objetos para iniciar el ataque.

En el video se muestra como el turista se movió de la zona hacia las escaleras y siguió documentando la experiencia, pero cuando lo hacía, se escuchan los dos disparos, paralizando a la multitud por unos segundos y después se observa la avalancha de personas que intentaban bajar lo más rápido posible para salvar sus vidas. Segundos después, se escucha otro disparo y gritos de las víctimas, como rehenes, mientras el usuario que graba llega al suelo y se ve a otros turistas ponerse a salvo.

VIDEO GENERA DEBATE Por otro lado, desató cuestionamientos sobre su autenticidad del video, donde usuarios en redes sociales señalaron la precisión con la que el video sigue los movimientos del agresor. La presencia de una marca de agua indica que la grabación fue realizada con una cámara de 360 grados, lo que sugiere que las tomas generales pudieron ser recortadas y editadas en un segmento sin alterar necesariamente el contenido original. La difusión de este nuevo material añade una nueva dimensión al caso, mientras se aporta más claridad sobre los momentos previos al ataque en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

ATAQUE EN TEOTIHUACÁN FUE PLANEADO POR AGRESOR CON PERFIL PSICOPÁTICO E IMITADOR DE MASACRES La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el 14 de abril, seis días antes del ataque, el agresor adquirió un teléfono análogo, presuntamente con la intención de evitar ser rastreado. De acuerdo con la investigación oficial, el atacante habría actuado solo y planeado el atentado con al menos dos meses de anticipación. El 17 de febrero de 2026 contactó al hotel para reservar una habitación del 8 al 20 de abril, periodo en el que permaneció en el inmueble.

En la reservación, solicitó información sobre la distancia y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica, a la que se refirió como la “Ciudad Sagrada”. El 19 de febrero realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero, y el 1 de abril confirmó su llegada con el mensaje: “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”. Según los registros, ocupó la habitación número 18, en el primer piso, con un costo de 600 pesos por noche y un total de 7 mil 800 pesos por su estancia.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, señaló en conferencia de prensa que el análisis de la evidencia apunta a un perfil psicopático del agresor. “La evidencia recolectada arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, declaró.

Añadió sobre las posibles motivaciones: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”.

Las autoridades informaron que el día del ataque, Jasso Ramírez ingresó al sitio vestido con una camisa similar a la utilizada por uno de los atacantes de la Masacre de Columbine y portando una mochila táctica. Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a los responsables de ese hecho, así como materiales con alusiones a Adolf Hitler y referencias a grupos extremistas.

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