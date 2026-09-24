Higinio Martínez defiende la ‘Ley Antimemes’: asegura que Morena no busca censurar

El Senado de México analiza una propuesta de reforma que sanciona el uso no autorizado de marcas y logotipos de instituciones públicas. La iniciativa generó debate en plataformas digitales sobre el alcance que tendrá en la elaboración de memes y parodias políticas.

El senador Higinio Martínez afirmó que la propuesta no persigue a los creadores de contenido ni busca prohibir el humor político. En sus declaraciones a medios de comunicación, el legislador explicó que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial combate el uso indebido de escudos y sellos oficiales cuando se utilicen para engañar a los usuarios.

Las comisiones del Senado modificaron la redacción del dictamen para delimitar las sanciones. La versión inicial contemplaba penas de hasta siete años de prisión por reproducir logotipos gubernamentales, lo que provocó señalamientos por parte de la oposición y creadores de contenido.

Los legisladores fijaron penas de uno a cinco años de cárcel únicamente para casos específicos. La norma aplicará cuando existan fines comerciales explícitos y la intención deliberada de engañar al público o realizar fraudes mediante la imitación de instancias oficiales.