Higinio Martínez defiende la ‘Ley Antimemes’: asegura que Morena no busca censurar

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    Higinio Martínez defiende la ‘Ley Antimemes’: asegura que Morena no busca censurar
    CIUDAD DE MÉXICO, 09SEPTIEMBRE2026.- Higinio Martínez Miranda durante sesión en la Cámara de Senadores. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia Monsivais

El presidente del Senado aclaró que la reforma a la Propiedad Industrial pretende evitar la suplantación de identidad mediante símbolos oficiales.

El Senado de México analiza una propuesta de reforma que sanciona el uso no autorizado de marcas y logotipos de instituciones públicas. La iniciativa generó debate en plataformas digitales sobre el alcance que tendrá en la elaboración de memes y parodias políticas.

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El senador Higinio Martínez afirmó que la propuesta no persigue a los creadores de contenido ni busca prohibir el humor político. En sus declaraciones a medios de comunicación, el legislador explicó que la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial combate el uso indebido de escudos y sellos oficiales cuando se utilicen para engañar a los usuarios.

Las comisiones del Senado modificaron la redacción del dictamen para delimitar las sanciones. La versión inicial contemplaba penas de hasta siete años de prisión por reproducir logotipos gubernamentales, lo que provocó señalamientos por parte de la oposición y creadores de contenido.

Los legisladores fijaron penas de uno a cinco años de cárcel únicamente para casos específicos. La norma aplicará cuando existan fines comerciales explícitos y la intención deliberada de engañar al público o realizar fraudes mediante la imitación de instancias oficiales.

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¿QUÉ HA DICHO LA OPOSICIÓN?

Bancadas de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) criticaron la falta de infracciones específicas para proteger a periodistas, caricaturistas y creadores de contenido de posibles interpretaciones equivocadas en el futuro.

Jorge Álvarez Máynez se pronunció en contra también manifestando que “los diputados y los senadores de Movimiento Ciudadano van a votar en contra de la Ley en el pleno”, señaló el líder de MC.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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