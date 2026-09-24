Alerta bancada del PAN en Yucatán recorte de presupuesto de 30 mil mdp a CFE; ven riesgo de más apagones

MÉRIDA, YUC.- La bancada del PAN en el Congreso del Estado de Yucatán denunció que la Secretaría de Hacienda propone para 2027 recortar en 30 mil millones de pesos el presupuesto de la CFE, lo que empeoraría el asunto de los apagones. El presidente de Acción Nacional Álvaro Cetina Puerto señaló que esta propuesta es grave y que no se debe aprobar en el Congreso de la Unión.

Y finalmente tras discusiones las bancadas de Morena, PVEM y PT, así como del PRI, PAN y MC acordaron punto de acuerdo donde exigen a la Agencia de Energía, a cargo de Pablo Gamboa Miner, y a la CFE tomar 15 lineamientos para mejorar la distribución y servicio eléctrico en Yucatán.

IMPULSARÁN ACCIONES PARA ATENDER RETOS ENERGÉTICOS Los diputados de Morena, PT y PVEM, así como el PRI, PAN y MC, impulsarán las 15 acciones para atender integralmente los retos energéticos en los tres órdenes de gobierno, la CFE y la Agencia de Energía. “El exhorto aprobado por todas las fuerzas políticas también incorpora la responsabilidad para que el Ayuntamiento de Mérida y los de la zona metropolitana adopten medidas concretas para que el crecimiento urbano vaya acompañado de planeación e infraestructura para los servicios de energía eléctrica: no se puede seguir autorizando primero el crecimiento y después vean si les llegó la infraestructura suficiente”, comentaron.

En días pasados el Congreso del Estado admitió, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, una propuesta de punto de acuerdo sobre temas de energía la cual se recibió para su análisis; al revisar dicha propuesta la Bancada de Morena consideró que un tema como este, y de tanto interés de la sociedad no podía ser tan escueto pues contemplaba tan sólo 5 puntos.

PRESENTAN PROPUESTA CON 15 ACCIONES Por ello, se presentó una propuesta integral que contempla 15 acciones concretas: Entre éstas, fortalecer la planeación e inversión eléctrica para garantizar un suministro suficiente, confiable y continuo en Yucatán, considerando el crecimiento futuro de la entidad. Modernizar, mantener y ampliar las redes eléctricas de transmisión y distribución, priorizando las zonas donde está aumentando con mayor rapidez la demanda.

Compartir información entre CFE, Estado y municipios sobre nuevos desarrollos, crecimiento poblacional y demanda eléctrica para anticipar las necesidades de infraestructura. Vincular la planeación urbana con la infraestructura eléctrica, procurando que los nuevos desarrollos habitacionales e inmobiliarios cuenten oportunamente con los servicios necesarios. También se pide evitar recortes a la CFE que pongan en riesgo la correcta distribución y servicio eléctrico en la región.

Todo ello, debido a que la península de Yucatán ha sufrido constantes y prolongados apagones.