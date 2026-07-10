Hijo de Melesio Cuén acusa falta de avances en investigación sobre el crimen

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hijo de Melesio Cuén acusa falta de avances en investigación sobre el crimen
    “En múltiples ocasiones hemos solicitado información directamente ante la Fiscalía; sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros”, declaró Cuén Díaz. Cuartoscuro

Héctor Melesio Cuén Díaz dijo que la FGR no se ha comunicado con la familia ni ha mostrado avances

CDMX.- Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesinado el 25 de julio de 2024, aseguró que pese a pedir avances sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha comunicado con la familia ni ha mostrado avances.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/guerra-interna-del-cartel-de-sinaloa-no-frena-envio-de-fentanilo-a-eu-informe-BG22060616

“Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones. En múltiples ocasiones hemos solicitado información directamente ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México; sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros como familia”, escribió el hijo del exrector en un mensaje enviado y presentado por Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la Mañana” de Grupo Fórmula.

INSTA A QUE LES INFORMEN

En el escrito, el hijo de la víctima, asesinado el mismo día que ocurrió la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, sostuvo que espera que las autoridades los mantengan informados sobre los avances de la investigación, aunque se mantuvo respetuoso a los tiempos de las indagatorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/invita-sheinbaum-a-agencias-de-eu-privilegiar-coordinacion-con-mexico-EG22060675

“Nosotros hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de las instituciones y de los tiempos de la investigación, pero también exhortamos respetuosamente a las autoridades a que haya una respuesta pronta y que se mantenga informada a la familia sobre los avances del caso”, añadió.

DE ALIADOS A ENEMIGOS

Cabe destacar que el mismo cofundador del Cártel de Sinaloa señaló en una carta escrita posterior a su detención, que ese mismo día de la captura estaba prevista una reunión entre Cuén y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que el homicidio habría ocurrido en ese contexto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-fgr-abrir-carpeta-a-gilda-lozoya-por-caso-odebrecht-BG22060274

De acuerdo con una investigación del diario “El Universal”, Rocha Moya y Cuén Ojeda pasaron de aliados políticos a enemigos luego de que el exsecretario de Salud de Sinaloa expusiera un presunto modelo de corrupción en donde estarían involucrados los hijos de Rubén Rocha, así como contratistas y otros funcionarios del gobierno de Sinaloa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Narcotráfico
Violencia

Localizaciones


Sinaloa

Personajes


Ismael Zambada
Rubén Rocha Moya
Héctor Melesio Cuén Ojeda

Organizaciones


FGR
Cártel de Sinaloa

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ken Salazar: El que con lobos anda...

Ken Salazar: El que con lobos anda...
true

La protección de Rocha Moya

La captura de Alejandro Álvarez Puga en Cancún marca un nuevo episodio en la investigación por el presunto desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante una red de empresas fantasma.

Detienen a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont por fraude; su hermano aún no ha sido extraditado
Zambada afirmó que el 25 de julio de 2024 acudió con engaños a la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, donde él y su jefe de seguridad fueron emboscados.

Son 20 los hombres clave en el expediente de ‘El Mayo’
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Qué letras reciben el pago de los 6 mil 400 pesos del 10 al 29 en julio, según el calendario?
Comprar o vender un automóvil usado en México puede generar obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

SAT lanza advertencia: podrías recibir una multa de hasta 44 mil pesos si no declaras la compra o venta de tu auto
Un grupo de mariachis mexicanos adaptó el popular cántico dedicado a Erling Haaland para apoyar a Noruega en su duelo contra Inglaterra.

Ha-ha-ha-haaland, ¡ey!... Crean canción de Erling Haaland versión mariachi previo al Noruega vs Inglaterra (video)
Con ocho selecciones aún en la pelea por el título, la Copa Mundial de 2026 también disputa una bolsa récord de 871 millones de dólares.

Mundial 2026: ¿Cuánto dinero ganará el campeón y cuánto reciben las demás selecciones?