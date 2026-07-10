Hijo de Melesio Cuén acusa falta de avances en investigación sobre el crimen

CDMX.- Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa asesinado el 25 de julio de 2024, aseguró que pese a pedir avances sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha comunicado con la familia ni ha mostrado avances.

“Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones. En múltiples ocasiones hemos solicitado información directamente ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México; sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros como familia”, escribió el hijo del exrector en un mensaje enviado y presentado por Ciro Gómez Leyva en su programa “Por la Mañana” de Grupo Fórmula.

INSTA A QUE LES INFORMEN En el escrito, el hijo de la víctima, asesinado el mismo día que ocurrió la detención del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, sostuvo que espera que las autoridades los mantengan informados sobre los avances de la investigación, aunque se mantuvo respetuoso a los tiempos de las indagatorias.

“Nosotros hemos sido y seguiremos siendo respetuosos de las instituciones y de los tiempos de la investigación, pero también exhortamos respetuosamente a las autoridades a que haya una respuesta pronta y que se mantenga informada a la familia sobre los avances del caso”, añadió. DE ALIADOS A ENEMIGOS Cabe destacar que el mismo cofundador del Cártel de Sinaloa señaló en una carta escrita posterior a su detención, que ese mismo día de la captura estaba prevista una reunión entre Cuén y el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por lo que el homicidio habría ocurrido en ese contexto.

De acuerdo con una investigación del diario “El Universal”, Rocha Moya y Cuén Ojeda pasaron de aliados políticos a enemigos luego de que el exsecretario de Salud de Sinaloa expusiera un presunto modelo de corrupción en donde estarían involucrados los hijos de Rubén Rocha, así como contratistas y otros funcionarios del gobierno de Sinaloa.

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