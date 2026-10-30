Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes; Sheinbaum acudirá a la ceremonia

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    Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes; Sheinbaum acudirá a la ceremonia
    Durante la mañanera, la Presidenta afirmó que acudirá a la ceremonia “por la tarde”. Cuartoscuro

Al histórico inmueble llegó el féretro en que reposan los restos del ingeniero Cárdenas Solórzano

CDMX.- El histórico Palacio de Bellas Artes es el escenario esta tarde de un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y excandidato presidencial

Hasta este punto arribó el féretro en cual reposan los restos del ingeniero Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la transición a la democracia, quien falleció el pasado 28 de octubre de 2026 a los 92 años en la Ciudad de México.

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Al interior del inmueble, en el vestíbulo del mismo, y rodeado de flores blancas, un gran retrato, así como de seres queridos, yace el féretro del reconocido líder de la izquierda mexicana.

Fue alrededor de las 12:30 horas cuando el cuerpo del excandidato presidencial llegó al Palacio, en donde ya esperaban la llegada para rendirle un homenaje en el vestíbulo.

SHEINBAUM ASISTIRÁ AL HOMENAJE A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN BELLAS ARTES

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que acudirá “por la tarde” al homenaje.

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La tarde del jueves, en el velorio en el Panteón francés, Sheinbaum montó una guardia de honor al lado de los tres hijos del exjefe de Gobierno: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, la más acongojada, según el testimonio de los asistentes.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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