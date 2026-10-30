Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes; Sheinbaum acudirá a la ceremonia
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Al histórico inmueble llegó el féretro en que reposan los restos del ingeniero Cárdenas Solórzano
CDMX.- El histórico Palacio de Bellas Artes es el escenario esta tarde de un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y excandidato presidencial
Hasta este punto arribó el féretro en cual reposan los restos del ingeniero Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la transición a la democracia, quien falleció el pasado 28 de octubre de 2026 a los 92 años en la Ciudad de México.
Al interior del inmueble, en el vestíbulo del mismo, y rodeado de flores blancas, un gran retrato, así como de seres queridos, yace el féretro del reconocido líder de la izquierda mexicana.
Fue alrededor de las 12:30 horas cuando el cuerpo del excandidato presidencial llegó al Palacio, en donde ya esperaban la llegada para rendirle un homenaje en el vestíbulo.
SHEINBAUM ASISTIRÁ AL HOMENAJE A CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN BELLAS ARTES
Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que acudirá “por la tarde” al homenaje.
La tarde del jueves, en el velorio en el Panteón francés, Sheinbaum montó una guardia de honor al lado de los tres hijos del exjefe de Gobierno: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, la más acongojada, según el testimonio de los asistentes.