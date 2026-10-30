Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes; Sheinbaum acudirá a la ceremonia

CDMX.- El histórico Palacio de Bellas Artes es el escenario esta tarde de un homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México y excandidato presidencial

Hasta este punto arribó el féretro en cual reposan los restos del ingeniero Cárdenas Solórzano, figura fundamental de la transición a la democracia, quien falleció el pasado 28 de octubre de 2026 a los 92 años en la Ciudad de México.