Exconsejero del INE se deslinda de nombrar a Taddei; pide a Sheinbaum que rectifique públicamente

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    Exconsejero del INE se deslinda de nombrar a Taddei; pide a Sheinbaum que rectifique públicamente
    Figueroa Fernández se desempeñó como Consejero Electoral del IFE del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013. Cortesía

Alfredo Figueroa Fernández pidió a la Presidenta rectificar lo expresado durante la conferencia matutina de ayer

CDMX.- El exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa Fernández, se deslindó de la designación de Guadalupe Taddei como consejera en 2014 y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum rectificar públicamente lo expresado durante la conferencia matutina de este jueves.

“Hoy, la presidenta @Claudiashein afirmó que yo reconocí haberme equivocado al nombrar a la señora Taddei en 2014. Claudia, concluí mis funciones como consejero a finales de 2013. Espero que por honestidad personal, rectifiques públicamente esta mentira”, expuso a través de un mensaje en sus redes sociales.

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La postura de Figueroa Fernández responde a los señalamientos realizados por la Mandataria mexicana, quien atribuyó a ex integrantes del órgano electoral el nombramiento de Taddei en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) tras la reforma de 2014.

“Ayer Figueroa, uno de los consejeros electorales de ese periodo, reconoce que se equivocó al nombrar a Taddei, o sea ya reconocieron que sí la nombraron ellos. Pero quién lo reconoce, Lorenzo Córdova y se llama Figueroa, Alfredo Figueroa.

“Entonces, claro que no, también estamos haciendo nuestra revisión, yo creo que es importante que no se digan falsedades aquí”, aseveró esta mañana la Presidenta en Palacio Nacional.

¿CUÁNDO SE DESEMPEÑÓ FIGUEROA FERNÁNDEZ COMO CONSEJERO EN EL INE?

Figueroa Fernández se desempeñó como Consejero Electoral del IFE del 15 de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013, periodo previo a la promulgación de la reforma que dio origen al INE y a la reestructuración de los OPLES.

Sheinbaum sostuvo además que la designación original de la exfuncionaria derivó del esquema institucional establecido en la reforma electoral promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto.

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“Resulta que desde 2014, estos organismos, los OPLES, sólo contratan material electoral con estas empresas, con nadie más. ¿Pero quién nombró a estos consejos? El Consejo General de Lorenzo Córdova. Guadalupe viene de ahí, ella fue presidenta de la de Sonora, que es el organismo electoral del estado de Sonora en 2014”, señaló la titular del Ejecutivo.

Asimismo, descartó que la administración federal o su partido hayan impulsado la llegada de la ex presidenta al organismo nacional en 2023.

“Todos estos que andan diciendo que ‘qué terrible lo que hicieron con el Instituto Nacional Electoral’ se van a morder la lengua porque esto viene de antes. La elección claro que está garantizada y tienen que transparentarse todas las contrataciones”, afirmó la Presidenta.

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