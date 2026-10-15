Huracán Trudy ya es categoría 1... ¿qué estados están en riesgo por lluvias intensas?

El huracán Trudy alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este jueves 15 de octubre de 2026, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ciclón mantiene bajo vigilancia a las costas del Pacífico mexicano por las lluvias, los vientos y el oleaje que puede generar en las próximas horas. De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, el centro del fenómeno se encontraba a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el noroeste, a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

Las condiciones meteorológicas previstas ponen especial atención en Oaxaca y Guerrero, donde las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas vulnerables.

¿QUÉ ESTADOS SERÁN AFECTADOS POR EL HURACÁN TRUDY? El pronóstico del SMN contempla lluvias de distinta intensidad en dos entidades del sur del país. Oaxaca concentrará las precipitaciones más fuertes, mientras que Guerrero también enfrentará condiciones adversas por la circulación del ciclón. En Oaxaca se esperan lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en las regiones noreste y suroeste. Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos.

Para Guerrero, el organismo prevé lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en las regiones oeste, sur y este. La intensidad de las precipitaciones dependerá de la evolución del sistema y de las condiciones atmosféricas locales. Además de la lluvia, el huracán provocará vientos sostenidos de entre 30 y 40 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de ambas entidades. Estos efectos pueden complicar las actividades marítimas y aumentar el riesgo en zonas costeras, especialmente donde las lluvias coincidan con terrenos susceptibles a deslaves o con cauces que registren incrementos importantes de agua. ¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DEL HURACÁN TRUDY? A las 06:00 horas, Trudy también se ubicaba a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Aunque su centro permanecía mar adentro, su circulación ya generaba condiciones que podrían afectar a las regiones costeras de Oaxaca y Guerrero.

La trayectoria y la intensidad del ciclón pueden modificarse conforme avance sobre el Pacífico. Por ello, la evolución del sistema será determinante para conocer cómo cambiarán las lluvias, los vientos y el oleaje durante el día. Las precipitaciones intensas representan uno de los principales riesgos, debido a que pueden ocasionar desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas y deslaves. Estos efectos pueden presentarse incluso en lugares alejados del punto donde se encuentra el centro del huracán.

¿QUÉ PASA CON LA TORMENTA TROPICAL SIMON? Mientras Trudy avanzaba por el Pacífico, la tormenta tropical Simon permanecía estacionaria, de acuerdo con el reporte meteorológico. El sistema se localizaba a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Según el SMN, Simon se encontraba en proceso de debilitamiento y no generaba efectos en México al momento del reporte. Su evolución se mantiene diferenciada de la trayectoria de Trudy, que concentra la atención por las precipitaciones previstas en el sur del país.

DATOS CLAVE DEL HURACÁN TRUDY · Categoría: 1 en la escala Saffir-Simpson. · Vientos máximos sostenidos: 120 kilómetros por hora. · Desplazamiento: hacia el noroeste, a 15 kilómetros por hora. · Estados con mayores precipitaciones: Oaxaca y Guerrero. · Lluvias en Oaxaca: de 75 a 150 milímetros. · Lluvias en Guerrero: de 50 a 75 milímetros. · Oleaje previsto: de dos a tres metros en las costas de ambas entidades. · Principal riesgo: inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, además de deslaves. El pronóstico corresponde al reporte meteorológico de las 06:00 horas del jueves 15 de octubre de 2026. La evolución de Trudy puede cambiar durante el día, por lo que los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) son la referencia para conocer las actualizaciones sobre su trayectoria y sus posibles efectos.

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