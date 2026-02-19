IEM ordena a Fernández Noroña retirar contenidos contra alcaldesa de Uruapan por violencia política de género
El órgano electoral dictó medidas cautelares tras la denuncia de Grecia Quiroz contra Gerardo Fernández Noroña por violencia política de género
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña retirar de sus canales oficiales diversos videos y expresiones dirigidas contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que constituyen violencia política de género.
La resolución establece medidas cautelares dentro de un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), tras analizar contenidos difundidos por el legislador en plataformas digitales.
A través de su cuenta en la red social X, la presidenta municipal informó sobre la determinación del órgano electoral. “GRECIA QUIRÓZ obtiene medidas cautelares del IEM por violencia política de género; ordenan a Fernandez Noroña retirar contenidos y cesar hostigamiento”, publicó.
NOROÑA DEBERÁ ELIMINAR O MODIFICAR LOS MATERIALES QUE INCLUYAN CONTENIDO MISÓGINO
La Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, explicó que la resolución del IEM establece acciones específicas de cumplimiento inmediato.
Según lo informado, la autoridad electoral ordenó al senador eliminar o modificar en un plazo de 24 horas los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas contra la alcaldesa. También le instruyó abstenerse de realizar actos de hostigamiento, intimidación o molestia, ya sea de manera directa o indirecta.
De acuerdo con la funcionaria municipal, la determinación se sustenta en que la libertad de expresión y la crítica política no justifican expresiones que constituyan violencia simbólica o busquen deslegitimar a una mujer en el ejercicio del poder público.
“Descalificar a una mujer para cuestionar su capacidad, autonomía o legitimidad no forma parte del debate democrático, sino que encuadra en conductas sancionables conforme al marco normativo electoral en materia de violencia política de género”, señaló Rodríguez.
La Consejería Jurídica también indicó que la resolución fue resultado de un litigio técnico con respaldo probatorio, y subrayó que ninguna investidura o fuero coloca a persona alguna por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia.
CONTENIDOS SEÑALADOS POR EL IEM DONDE NOROÑA HIZO DECLARACIONES MISÓGINAS
Entre los materiales observados por la autoridad electoral se encuentran fragmentos de tres videos publicados en el canal “GFNoroña Oficial” en YouTube.
En dichos contenidos, el senador realizó señalamientos contra la alcaldesa relacionados con el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y la acusó de actuar con intereses políticos y de buscar la candidatura a la gubernatura de Michoacán.
También cuestionó declaraciones de Quiroz sobre la posible responsabilidad de otros actores políticos en el crimen y atribuyó sus posicionamientos a una estrategia de “ambición” y al respaldo de fuerzas opositoras, utilizando calificativos que el IEM consideró constitutivos de violencia política de género.
ORIGEN DEL CONFLICTO POLÍTICO
La confrontación pública entre la alcaldesa y el senador se remonta a noviembre de 2025, tras el homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de la actual presidenta municipal.
En ese contexto, Quiroz solicitó investigar a figuras políticas como Raúl Morón y Leonel Godoy por presuntos vínculos con grupos criminales relacionados con el asesinato.
Las declaraciones provocaron la reacción de Fernández Noroña, quien acusó a la alcaldesa de utilizar el homicidio con fines políticos y de buscar la gubernatura del estado. El legislador calificó sus señalamientos como una “declaración política con toda intencionalidad, además fascista”.
Por su parte, la presidenta municipal rechazó esas acusaciones y pidió respeto a su situación personal tras el crimen. “No permitiré que se intente manchar el nombre del líder del Movimiento del Sombrero”, afirmó.
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO
La Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan expresó respaldo institucional a la alcaldesa y señaló que el Poder Legislativo debe consolidarse como aliado estratégico de los municipios, no como plataforma para ataques personales.
Asimismo, recordó que los gobiernos municipales son la primera instancia de atención ciudadana y enfrentan retos complejos en seguridad pública, economía y salud.
Finalmente, la dependencia reiteró que continuará defendiendo el derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos sin violencia, al considerar que la protección jurídica de las funcionarias fortalece el Estado de Derecho y la democracia.
La resolución del Instituto Electoral de Michoacán establece medidas cautelares de cumplimiento inmediato, mientras continúa el procedimiento sancionador correspondiente.
Hasta el momento, no se han dado a conocer posibles sanciones adicionales ni la resolución definitiva del caso.