$!IEM ordena a Fernández Noroña retirar contenidos contra alcaldesa de Uruapan por violencia política de género

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña retirar de sus canales oficiales diversos videos y expresiones dirigidas contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, al considerar que constituyen violencia política de género.

La resolución establece medidas cautelares dentro de un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), tras analizar contenidos difundidos por el legislador en plataformas digitales.

A través de su cuenta en la red social X, la presidenta municipal informó sobre la determinación del órgano electoral. “GRECIA QUIRÓZ obtiene medidas cautelares del IEM por violencia política de género; ordenan a Fernandez Noroña retirar contenidos y cesar hostigamiento”, publicó.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña acusa salidas ‘mal procesadas’ de Arriaga y Adán Augusto y llama a cerrar filas en la 4T

NOROÑA DEBERÁ ELIMINAR O MODIFICAR LOS MATERIALES QUE INCLUYAN CONTENIDO MISÓGINO

La Consejera Jurídica del Ayuntamiento de Uruapan, Stephanie Rodríguez, explicó que la resolución del IEM establece acciones específicas de cumplimiento inmediato.

Según lo informado, la autoridad electoral ordenó al senador eliminar o modificar en un plazo de 24 horas los materiales audiovisuales que contienen expresiones consideradas misóginas contra la alcaldesa. También le instruyó abstenerse de realizar actos de hostigamiento, intimidación o molestia, ya sea de manera directa o indirecta.

De acuerdo con la funcionaria municipal, la determinación se sustenta en que la libertad de expresión y la crítica política no justifican expresiones que constituyan violencia simbólica o busquen deslegitimar a una mujer en el ejercicio del poder público.

“Descalificar a una mujer para cuestionar su capacidad, autonomía o legitimidad no forma parte del debate democrático, sino que encuadra en conductas sancionables conforme al marco normativo electoral en materia de violencia política de género”, señaló Rodríguez.

La Consejería Jurídica también indicó que la resolución fue resultado de un litigio técnico con respaldo probatorio, y subrayó que ninguna investidura o fuero coloca a persona alguna por encima del derecho de las mujeres a ejercer cargos públicos libres de violencia.