Alito estalla contra Noroña en redes: insultos y acusaciones por Adán Augusto sacuden al Senado

/ 2 febrero 2026
    Alito estalla contra Noroña en redes: insultos y acusaciones por Adán Augusto sacuden al Senado
    El episodio se da mientras Morena procesa el relevo en la coordinación de su bancada en el Senado. /FOTO: ESPECIAL

Un nuevo cruce público entre figuras del Congreso escaló en redes y volvió a colocar en el centro la disputa interna por la coordinación de Morena

CDMX.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, publicó un mensaje dirigido al senador Gerardo Fernández Noroña en el que lo insultó y lo acusó de “migajero del poder”, en un nuevo episodio de confrontación pública entre ambos legisladores.

El intercambio ocurrió en el contexto de la discusión por la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado de la República, tema que fue abordado por Fernández Noroña en una videocharla, según reportes periodísticos.

En su mensaje, Moreno escribió: “A ver, @fernandeznorona, pinche changoleón apestoso, bueno para nada. Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder”.

Previo a esa respuesta, Fernández Noroña sostuvo en su transmisión que el priista “no le debe más que agradecimiento a Adán Augusto” y lo calificó como “canalla y miserable”, además de afirmar que “es agente de la CÍA”, de acuerdo con la misma cobertura.

Como parte del contexto, el legislador de Morena también señaló que la salida de López Hernández de la coordinación cayó mal y la consideró un error, al referir que se da en un “pésimo momento”, según la nota citada.

Tras el cruce, Moreno agregó señalamientos sobre López Hernández al referirse a él como “narcosenador” y afirmar que “les dirigía un solapador del crimen organizado”, en un intercambio que se mantuvo en el ámbito de publicaciones en redes.

En el plano institucional, el episodio se da mientras Morena procesa el relevo en la coordinación de su bancada en el Senado, un cargo clave para la conducción de su agenda parlamentaria y la interlocución con otras fuerzas políticas.

El enfrentamiento entre ambos políticos se suma a otros cruces recientes entre figuras de partidos rivales, con mensajes difundidos en plataformas digitales como vía de posicionamiento y confrontación pública.

