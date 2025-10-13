Imagen divulgada en redes sociales no es una foto de AMLO con Amado Carrillo, fue manipulada con IA

MÉXICO- De acuerdo a análisis llevado a cabo por EFE Verifica, una imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que está junto al narcotraficante Amado Carrillo es falsa, no obstante que algunos internautas en redes sociales que están compartiendo una fotografía tomada hace ya unos años que fue modificada digitalmente con inteligencia artificial. EFE Verifica, precisa que algunos usuarios de redes sociales tales como Facebook o X están divulgando una fotografía en la que se observa a AMLO hace ya varios años en las que el expresidente está junto a otras personas con camisas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre ellos se encuentra el que fuera líder del cártel de Juárez, Amado Carrillo, así como ex políticos tales como Faustino López, un exsenador de Morena por Tamaulipas entre 2021 y 2022 y quien ya fallecido. TE PUEDE INTERESAR: ‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias “Ya vieron el logo del PRI en la camisa del que está atrás de Amado Carrillo Fuentes?.....ah, y al lado está el que compuso el himno del PRI.. el México de mis recuerdos!”, se lee en un texto publicado por un usuario en Facebook de la imagen que fue modificada a través de la inteligencia artificial.

Amado Carrillo Fuentes, quien es más conocido como ‘El señor de los cielos’, fue uno de los narcotraficantes que lideró en la década de los 90 al que en ese entonces era considerado como el mas importante de México, el cártel de Juárez. En esa época en la que se usaban avionetas con el propósito de transportar cocaína de Sudamérica a Estados Unidos. UNA FOTOGRAFÍA MODIFICADA CON IA EFE Verifica explica que la fotografía original fue modificada digitalmente, “en la fotografía original realizada en los 90 y encontrada a través de una búsqueda inversa no aparece el narcotraficante y hay signos de que fue hecha con Inteligencia Artificial, como brazos demasiado largos o el logo de la IA de Google, Gemini”. Así mismo, EFE Verifica detalla que en la imagen que fue difundida en redes sociales se pueden observar “errores característicos de las alteraciones realizadas con programas de IA”; siendo uno de estos yerros y que es el “más representativa” es “la mano de Carrillo” sobre el hombro de quien fuera el primer presidente de izquierda en México, “una postura inviable debido a que la longitud de su brazo tendría que ser de unas dimensiones anatómicamente imposibles debido a la baja estatura del delincuente”. El segundo desacierto a que descubrió EFE Verifica es el logo que se puede observa en la parte inferior derecha de la imagen, que es el icono de la aplicación de inteligencia artificial de Google Gemini, que posibilita alterar imágenes o inclusive crearlas desde cero utilizando su tecnología. UN FAMILIAR DESMIENTE LA IMAGEN TRUCADA A través de una búsqueda inversa de la imagen realizada por EFE Verifica, encontró en redes sociales una publicación hecha el pasado 28 de septiembre de la periodista Elena Chávez, en la que acepta que publicó la imagen alterada de López Obrador y Amado Carrillo “sin darse cuenta de que estaba hecha con IA”.

Paola López Carreto, quien es senadora suplente de Morena por el estado de Tamaulipas e hija de Faustino López, le respondió a la periodista en su cuenta de X compartiendo la fotografía original que ella había publicado anteriormente en redes sociales y que fue modificada digitalmente, indica EFE Verufica. “Te comparto la fotografía original, que subí ayer para recordar a mi papá, el Dr. Faustino López, QEPD por su cumpleaños”, expresó López Carreto en su perfil.