‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias

Noticias
/ 13 octubre 2025
    ‘No se va a escatimar’: Sheinbaum promete atención total a 100 mil familias afectadas por las lluvias
    La presidenta Claudia Sheinbaum informó que alrededor de 100 mil viviendas resultaron dañadas por las lluvias que afectaron a Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. /FOTO: ESPECIAL

Aseguró que el Gobierno federal cuenta con recursos suficientes para atender la emergencia y anunció reubicaciones en zonas de alto riesgo

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estimó en 100 mil viviendas las afectadas por las lluvias registradas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. La cifra, aclaró, es preliminar, pues el censo de daños continúa levantándose en las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

“Es una cifra totalmente preliminar; hasta que no termine el censo no podríamos dar un número final”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina de este lunes 13 de octubre en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que, aunque ya no existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el gobierno federal cuenta con una partida presupuestal de 19 mil millones de pesos destinada a la atención de emergencias. Detalló que cerca de tres mil millones de pesos ya se han utilizado este año en contingencias, principalmente en Guerrero y Oaxaca, tras el paso del huracán Erick.

“El Fonden no existe como fideicomiso, pero hay una partida para todos los apoyos que se requieren frente a estas emergencias. Hay suficientes recursos, no se va a escatimar en nada que tenga que ver con la atención a las familias afectadas”, aseguró la presidenta.

Sheinbaum anunció que este lunes viajaría a Hidalgo y Querétaro para evaluar personalmente los daños, y que en los próximos días visitará San Luis Potosí y regresará a Veracruz, particularmente a los municipios de Poza Rica y Álamo, donde las lluvias causaron los mayores estragos.

La presidenta agradeció el apoyo de empresas privadas que han puesto a disposición sus equipos de maquinaria y vehículos para labores de rescate, así como de organizaciones civiles que han donado despensas y artículos de primera necesidad. “Toda la ayuda se canalizará a través de los gobiernos estatales para garantizar transparencia y orden”, precisó.

Hasta el momento, el Gobierno federal mantiene el saldo de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas, de acuerdo con los reportes de Protección Civil. Sheinbaum reiteró que el número 079 sigue habilitado para reportar a familiares desaparecidos y que se mantiene la búsqueda en zonas rurales e incomunicadas.

“Sabemos que hay desesperación, entendemos el dolor de las familias que lo perdieron todo, pero atender es nuestra obligación. La ayuda va a llegar y ya está en camino”, enfatizó la mandataria, al reconocer las protestas registradas durante sus recorridos en las zonas afectadas.

La presidenta informó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una reserva de enseres domésticos que se entregará en los próximos días. Asimismo, anunció un plan de reubicación para familias cuyas viviendas se encontraban en zonas de alto riesgo, principalmente a la orilla de ríos y laderas.

“Habrá reubicaciones. Estamos levantando los censos para ofrecer vivienda segura a quienes vivían en áreas vulnerables. No pueden regresar a esos lugares porque son zonas de riesgo”, detalló.

Además de los apoyos económicos y materiales, Sheinbaum adelantó que habrá indemnizaciones para las familias que perdieron a un ser querido, y que la Comisión Nacional de Búsqueda trabaja para localizar a las personas desaparecidas por efecto de las lluvias y deslaves.

“El compromiso es claro: ninguna familia se quedará sin atención. Todo lo que tenga que ver con la emergencia se resolverá con sensibilidad, rapidez y responsabilidad”, concluyó la presidenta. Con información de El Universal

Temas


inundaciones

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB
Protección Civil

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

