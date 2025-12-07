Impacta a Nuevo León 98% de residuos de Estados Unidos

Nuevo León recibe el 98% de los miles de toneladas de residuos contaminantes, principalmente tóxicos, que Estados Unidos envía a México.

Así, el Estado sumó 39 mil 430 toneladas de las 40 mil 284 toneladas de las transferencias peligrosas estadounidenses que llegaron al País en el 2023, último año, con información disponible en la plataforma En Balance, de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Productividad de la SCJN baja 44.5% con respecto a su conformación anterior

Con esto, Nuevo León debe procesar prácticamente la totalidad de las 110 toneladas de residuos contaminantes que, en promedio, cruzan la frontera rumbo a México cada día.

En el 2020, el volumen total exportado a Nuevo León ascendió a 30 mil 216 toneladas, es decir, en tan solo tres años se dispararon 30.5 por ciento los tóxicos que llegaron al Estado.

El principal sector de origen de los residuos peligrosos enviados a México fue el de la industria básica del hierro y el acero, con el 86% del total del volumen.

La ‘fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos’ y la ‘fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería’ completan la lista de proveedores de estos contaminantes.

La siderúrgica Gerdau Usa Inc-Chaparral Steel, con sede en Midlothian, Texas, fue la principal instalación de origen con un volumen exportado a Nuevo León de 6 mil 088 toneladas.

Y la empresa Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás, recibió el 88 por ciento o 34 mil 610 toneladas de los residuos contaminantes estadounidenses que llegaron al Estado.

Salvo una transferencia mínima para disposición final, prácticamente la totalidad de la importación de residuos fue para reciclaje.

El pasado martes, Grupo REFORMA publicó una investigación periodística de the Guardian y Quinto Elemento Lab que reveló que el área metropolitana de Monterrey padece uno de los peores niveles de contaminación del aire de América del Norte derivado del auge del reciclaje de residuos peligrosos enviados por Estados Unidos.

Las empresas señaladas en el reportaje como los principales contaminantes aseguraron que operan dentro de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pero Grupo REFORMA informó el miércoles que estas reglas llevan hasta 32 años sin actualizarse.

El viernes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que inició un proceso para actualizar tres de estas regulaciones que deben controlar las emisiones contaminantes a la atmósfera.

La plataforma En Balance de la CCA señala que las principales categorías de contaminantes identificados en los embarques a Nuevo León fueron metales y sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables.

Por sustancias específicas, los mayores volúmenes correspondieron zinc y sus compuestos, con 31 mil 334 toneladas; plomo, con 3 mil 948, y manganeso, con 3 mil 444 toneladas.

En Balance concentra la información del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) de América del Norte de la CCA.

Los datos incluidos se derivan a su vez de los informes que las instalaciones industriales presentan a los programas RETC nacionales de los tres países.

TE PUEDE INTERESAR: Crece en la industria automotriz la rotación de personal

El RETC de México solo consigna la exportación a Estados Unidos de 2 mil 593 toneladas de residuos contaminantes, el 89 por ciento procedentes de Tamaulipas.