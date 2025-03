Impugnará Claudia Sheinbaum prohibición sobre elección judicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el lineamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe al Gobierno federal promover la participación ciudadana en la elección judicial.

En su conferencia mañanera, la Mandataria insistió en que no ha sido notificada de la determinación, pero en cuanto esto suceda, su Administración apelará porque considera que es importante difundir la elección de jueces, magistrados y ministros, prevista para el próximo 1 de junio, como apoyo al INE.

“En cuanto a la difusión del Gobierno, el objetivo pues es promover que participe la gente el primero de junio, no vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación”, dijo.

“De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo por parte del Gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del primero de junio.

“Y bueno, si nos llega la notificación, de todas maneras pues vamos a acudir al Tribunal (TEPJF), porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el primero de junio”.

El pasado sábado, un día antes del inicio de las campañas de la elección judicial, el INE estableció que ni el Gobierno federal, ni los estatales y municipales, instituciones públicas o funcionarios podían promover la participación ciudadana en la contienda por cargos del PJ.

El Instituto avaló que, acorde al artículo 134 de la Constitución, la orden era para garantizar la equidad en la contienda y que, en caso de que los señalados quisieran promocionar la elección, deberían ceder sus espacios de radio y televisión.

Esta mañana, Sheinbaum se refirió a la impugnación después de ser cuestionada sobre su recomendación para la población joven que podría participar por primera vez en la elección del Poder Judicial.

La Presidenta dijo que los jóvenes deben informarse en los sitios habilitados por el INE de la trayectoria de los candidatos y candidatas para tomar su decisión.

“Que se informen; hay una página ahí del INE, entiendo, donde viene la historia de cada uno de los que está participando, su currículum, sus propuestas de cada persona que está participando, hay que informarse y poder ejercer pues este derecho que es muy importante”, recomendó.

Ayer, de gira por Bavispe, Sonora, en un evento por la inauguración de una carretera hacia Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Sheinbaum presumió la elección judicial y dijo que sería algo “profundo”, porque se podrá escoger por nuevos jueces, pues “los otros eran bien corruptos”.

Al término del evento, Grupo Reforma cuestionó a la Presidenta si ya estaba enterada sobre esta decisión del órgano electoral.

”Todavía no nos notifican”, dijo desde una camioneta urvan.

Este lunes, en su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo federal insistió en que no había sido notificada de la restricción, al tiempo que destacó que la ciudadanía ya estaba informada del proceso electoral.

“Por cierto, dicen que el INE, bueno, el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del primero de junio, todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican, entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el primero de junio va a haber elección al Poder Judicial”, dijo desde Palacio Nacional.

Acorde a lo determinado por el órgano electoral, la difusión que realizan la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y funcionarios federales para “explicar” cómo son las boletas electorales, cómo votar y llamar a la participación, debe cancelarse.

Ayer, 3 mil 422 candidatos a 881 cargos del Poder Judicial arrancaron una campaña de 60 días que estará marcada por el exceso de restricciones e inequidad en el gasto.