Impulsa nearshoring tráfico aéreo en estados industriales como Coahuila y Nuevo León

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    Impulsa nearshoring tráfico aéreo en estados industriales como Coahuila y Nuevo León
    El sargazo, el tipo de cambio y la salida de aerolíneas de Tulum figuran entre los factores que afectan la llegada de turistas internacionales a las playas del Caribe mexicano. ARCHIVO

El tráfico internacional en siete aeropuertos de OMA, incluidos Monterrey y Torreón, creció 1.8% de enero a septiembre, alcanzando su mayor nivel desde el 2000

Mientras los turistas internacionales han dejado de visitar las playas mexicanas del Caribe, los viajeros de negocios siguen llegando a las ciudades del norte de México para actividades derivadas del nearshoring.

Con ello, el número de pasajeros internacionales en los siete aeropuertos que opera OMA en estados industriales como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí alcanzó 2 millones 443 mil viajeros en el periodo de enero a septiembre de este año, la mayor cifra para un lapso similar desde que se tiene registro, a partir del año 2000.

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En las terminales aéreas de Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, Tampico y Torreón, el tráfico internacional subió 1.8% a tasa anual de enero a septiembre de este año, acumulando seis alzas consecutivas para ese periodo, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

En contraste, los aeropuertos del Caribe —Tulum, Cancún, Chetumal y Cozumel— movilizaron 7.3% menos pasajeros internacionales a tasa anual en los primeros ocho meses del año (último periodo reportado por la AFAC). Solo en agosto, el desplome fue de 16.1% anual, a 1 millón 226 mil pasajeros.

Así, mientras el tráfico aéreo internacional del Caribe mexicano declina por la llegada de menos turistas debido a diversos factores, como el sargazo, el tipo de cambio y la salida de aerolíneas en el aeropuerto de Tulum, la movilización de pasajeros hacia ciudades en el norte del país se mantiene en niveles récord, resiliencia atribuida por especialistas al turismo de negocios y los remanentes del nearshoring.

“OMA mantiene resiliencia en el segmento internacional, impulsada por su principal complejo, Monterrey. El desempeño refleja una mayor demanda por los viajes relacionados con el segmento de negocio, pese a retos por menor oferta por parte de las aerolíneas mexicanas”, explica un análisis de Grupo Financiero Monex.

Líderes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados destacan que el nearshoring sigue vigente, pero está entrando en una fase de madurez, con mayor selectividad por parte de las empresas.

Con ello, ejecutivos, ingenieros y directivos siguen llegando desde el extranjero a las ciudades del norte del país para prospectar naves, cerrar contratos y levantar plantas, solo que ya no se multiplican con la rapidez de años anteriores.

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Directivos de OMA, que también opera un parque industrial en Apodaca, coinciden en que el nearshoring todavía genera oportunidades a la economía regional, aunque ahora las inversiones tienden a ser más especializadas.

“El mercado inmobiliario industrial está entrando en una etapa de mayor selectividad, pero aún creemos que el fenómeno de nearshoring continúa representando una oportunidad importante para el crecimiento de México”, apuntó por su parte Ricardo Dueñas, CEO de OMA.

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